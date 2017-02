Auf gutem Weg



Nach EU-Angaben sollen sich die griechischen Reformmaßnahmen auf die Bereiche Renten, Arbeitsmarkt und Einkommensteuer konzentrieren. Es gehe auch langsam aufwärts. Für dieses Jahr rechnet die EU-Kommission mit einem Wachstum der griechischen Wirtschaft um 2,7 Prozent.



"Wir sind auf einem ganz guten Weg", erklärte Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble beim Treffen der Euro-Finanzminister. Alle Mitgliedstaaten verzeichneten wieder Wachstum. Und auch bei Griechenland sehe es danach aus, "dass wir jetzt doch bald zu einem guten Ende kommen". Alle Beteiligten hätten daran ein Interesse, so der Minister weiter.



Währungsfonds beteiligt sich



"Der IWF wird sich beteiligen", bekräftigte Schäuble im Hinblick auf das bis Sommer 2018 laufende Programm. Er stellte klar: "Schulden sind nicht das entscheidende Problem von Griechenland im Augenblick, denn die sind langfristig finanziert." Wichtig sei, dass sich das Land wirtschaftlich so entwickle, dass es wettbewerbsfähig werde. (21.02.2017/ac/a/m)





Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Die griechische Regierung hat sich auf die Länder der Eurogruppe zubewegt und weitere Reformen zugesagt, so das Presse- und Informationsamt der Bundesregierung in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Experten der Prüf-Institutionen sollen deshalb nach Athen zurückkehren, sagte Eurogruppen-Chef Dijsselbloem nach Beratungen der Euro-Finanzminister. "Wir sind auf einem ganz guten Weg", so Bundesminister Schäuble.Die Überprüfung solle baldmöglichst abgeschlossen werden. Vom Ausgang der aktuellen Prüfrunde hängt ab, ob Griechenland weitere Kredite aus dem laufenden Hilfsprogramm erhält. Das Land habe derzeit keinen akuten Geldbedarf, erklärte Eurogruppen-Chef Jeroen Dijsselbloem in Brüssel. Die Liquidität reiche bis zum Sommer.