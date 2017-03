Außerdem können die Krankenkassen mit Arzneimittelherstellern Rabattverträge abschließen. Rabattverträge lohnen sich besonders für häufig verordnete Medikamente. Mit ihnen sparen die Kassen Arzneimittelkosten. Allein 2015 waren es 3,6 Milliarden Euro. Künftig soll eine sechsmonatige Frist zwischen Abschluss und Umsetzung des Vertrages liegen. Das verbessert die Planungs- und Liefersicherheit für pharmazeutische Unternehmen.



Antibiotika-Resistenzen erkennen und mindern



Künftig soll bei der Nutzenbewertung von Antibiotika berücksichtigt werden, ob und in welchem Umfang Resistenzen bestehen. Das sieht das jetzt beschlossene Gesetz vor. Denn die Bewertung des Zusatznutzens eines Medikaments ist Bestandteil der Preisbildung. Das kann mit dazu beitragen, die Verwendung von Antibiotika zu reduzieren.



Antibiotika-Resistenzen sind weltweit auf dem Vormarsch. Sie drohen wichtige Erfolge in der Bekämpfung von Infektionskrankheiten zunichte zu machen oder zumindest zu verringern. Die Bundesregierung hatte im Kampf gegen Antibiotika-Resistenzen bereits im Mai 2016 eine umfassende Deutsche Antibiotika-Resistenzstrategie vorgelegt.



Mit Impfstoffen und Krebsmedikamenten versorgen



Um Engpässe bei der Versorgung mit Impfstoffen zu vermeiden, müssen Kassen diese nicht mehr ausschreiben. Das Gleiche gilt für bestimmte Arzneimittel zur Krebsbehandlung (Zytostatika). Zytostatika werden oft aus Fertigarzneimitteln in Apotheken zubereitet, um die Patienten vor Ort zu versorgen.



Die zuständigen Bundesoberbehörden können zukünftig von den Herstellern Informationen zu Absatzmenge und Verschreibungsvolumen des betroffenen Arzneimittels fordern.



Ärzte besser über Neuzulassungen informieren



Nach wie vor wissen Ärztinnen und Ärzte zu wenig darüber, welche neu zugelassenen Medikamente welchen neuen therapeutischen Nutzen bringen. Hier wird der Gemeinsame Bundesausschuss - das oberste Beschlussgremium von Ärzten, Psychotherapeuten, Krankenhäusern und Krankenkassen - tätig werden. Er wird die Ergebnisse der Nutzenbewertung so aufbereiten, dass sie für Ärzte im Praxisalltag einfacher und schneller zugänglich sind.



Denn nur wenn Ärzte wissen, welchen zusätzlichen Nutzen neue Medikamente haben, können sie die für die Patienten geeigneten Medikamente verschreiben. Das Gesetz soll 2017 in Kraft treten.



Wichtige Ergebnisse des Pharmadialogs umgesetzt



Von September 2014 bis April 2016 hat die Bundesregierung mit Arzneimittelherstellern, Gewerkschaften und Wissenschaftlern Gespräche geführt. Das Gesetz greift wesentliche Ergebnisse dieses Pharma-Dialoges auf.



Ziel des Dialogs war es, den Pharma-Standort Deutschland in den Bereichen Forschung, Entwicklung und Produktion zu stärken. Denn auch weiterhin soll eine flächendeckende, qualitativ hochwertige und sichere Arzneimittel-Versorgung in Deutschland sichergestellt werden. (Pressemitteilung vom 09.03.2017) (10.03.2017/ac/a/m)







