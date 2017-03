Fusionskontrolle ausweiten



Das Gesetz schließt zudem in der sogenannten Fusionskontrolle eine Lücke. Bisher können etwa junge innovative Unternehmen, sogenannte Startups, durch große, etablierte Unternehmen übernommen werden, ohne dass eine Kontrolle durch die Kartellbehörden stattfindet. Die Fusionskontrolle erfasst bislang nur Zusammenschlüsse von Unternehmen, deren Umsätze einen bestimmten Schwellenwert überschreiten.



Bei Startups ist das häufig noch nicht der Fall. Dennoch können ihre Geschäftsideen ein hohes Marktpotenzial und eine große wirtschaftliche Bedeutung für den Erwerber haben. Solche Übernahmen können unter Umständen auch zu einer gesamtwirtschaftlich unerwünschten Marktbeherrschung oder erheblichen Behinderung des Wettbewerbs führen. Deshalb soll die Fusionskontrolle hier ausgeweitet und die Lücke damit geschlossen werden.

Mehr Rechte für Kartellgeschädigte



Darüber hinaus stellt die GWB-Novelle die Haftung von Konzernen und Rechtsnachfolgern für Bußgelder sicher. Sie verhindert, dass sich Kartellbeteiligte durch Umstrukturierungen oder Vermögensverschiebungen ihrer Bußgeldhaftung entziehen können.



Rechte von Kartellgeschädigten werden durch Erleichterungen beim Schadenersatz gestärkt. Verbraucher oder Unternehmen, denen durch Kartelle Schaden entstanden ist, sollen diesen Schaden schneller und einfacher vor Gericht ersetzt bekommen. Die 9. GWB-Novelle dient damit der Umsetzung der EU-Richtlinie zum Kartell-Schadensersatz.



Wettbewerb der Medien stärken



Der Wettbewerb der Medien verändert sich durch die Digitalisierung, internetbasierte und datengestützte Geschäftsmodelle und gewandeltes Nutzerverhalten. Deshalb sollen, wie im Koalitionsvertrag vorgesehen, Kooperationen von Presseverlagen im verlagswirtschaftlichen Bereich erleichtert werden. Presseverlagen wird dadurch ermöglicht, ihre wirtschaftliche Basis zu stärken, um im Wettbewerb mit anderen Medien zu bestehen.



Gerade in der digitalen Wirtschaft können Daten und der Zugang zu Datenquellen eine erhebliche Bedeutung für die Marktstellung von Unternehmen haben. Deshalb soll auch die verfahrensrechtliche Zusammenarbeit der Kartellbehörden mit den Landesmedienanstalten, der Kommission zur Ermittlung der Konzentration im Medienbereich (KEK) und den Datenschutzbehörden verbessert werden. (31.03.2017/ac/a/m)





