Merkel versicherte Familie Trede, stellvertretend für tausende ähnliche Betriebe in Deutschland: Es gehe darum, Bedingungen zu schaffen, die ihren Fortbestand ermöglichen "und die damit auch etwas zur Wirtschaftskraft der ländlichen Räume beitragen".



In der Milchkrise hat Politik gehandelt



Merkel betonte, die Landwirtschaft müsse unabhängiger von der Schwankung zwischen guten Zeiten und Krisen gemacht werden. Der Berufsstand müsse investieren und die Investitionen verlangten eine gewisse Nachhaltigkeit und Sicherheit für die Zukunft.



In Zeiten der Milchkrise, wie 2016, hat die Politik gehandelt und europäische und nationale Hilfsmaßnahmen zum Milchmarkt und für die landwirtschaftlichen Betriebe zügig umgesetzt. Insgesamt flossen von der EU, der Bundesregierung und den Ländern 581 Millionen Euro.



Die Bundesregierung will die ländlichen Räume und die Landwirtschaft mit zusätzlich 1,5 Milliarden Euro unterstützen.



Der Koalitionsvertrag bestätigt die herausragende Bedeutung der Milcherzeugung für die deutsche Landwirtschaft und verweist vor allem auf die flächendeckende Grünlandbewirtschaftung. Die Bundesregierung hat sich vorgenommen, Instrumente zu entwickeln, um auf schwere Krisen auf dem Milchmarkt künftig besser vorbereitet zu sein. Insbesondere die Modernisierung der Lieferbeziehungen ist hierbei ein wichtiger Schritt. (20.07.2018/ac/a/m)







