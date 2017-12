In den vergangenen zwölf Monaten trafen sich Minister sowie hohe politische Beamte aus China, Deutschland und Argentinien mehrfach zu Abstimmungsgesprächen. Besonders eng arbeiteten die Sherpas zusammen, die für die inhaltliche Vorbereitung der Gipfelthemen verantwortlich sind. Wechselseitig entsendete Beamte sorgen zusätzlich dafür, die jeweils aktuelle Präsidentschaft zu unterstützen.



Im Rahmen der Übergabe des "Staffelstabs" gibt es eine Video-Botschaft von Bundeskanzlerin Angela Merkel, die bei der in Argentinien geplanten Veranstaltung zu Beginn der G20-Präsidentschaft ausgestrahlt wird.



G20-Agenda wird fortgeführt



Grundsätzlich liegt die Vorbereitung der Themen in den Händen der jeweiligen Präsidentschaft. Als "gesetzt" gelten die ständigen Aufgabenfelder der G20 wie Weltwirtschaft, Handel und internationale Finanzarchitektur. Gleichwohl trägt die Troika auch dafür Sorge, dass Themen, die die vorangehenden Präsidentschaften angestoßen haben, fortgeführt werden.



So wird Argentinien beispielsweise das Thema "Zukunft der Arbeit" und den Schwerpunkt auf Fragen der Gesundheitspolitik fortführen. Auch die während der deutschen Präsidentschaft ins Leben gerufene "Partnerschaft mit Afrika" wird fortgesetzt. Dies gilt ebenso für den Fonds zur Unterstützung von Unternehmerinnen in Entwicklungsländern, der auf eine Initiative der deutschen Präsidentschaft zurückgeht.



Übergabe der Internetseite der G20



Deutschland übergibt zum 1. Dezember auch die offizielle G20-Internet-Domain der G20-Präsidentschaft. Die während des deutschen G20-Vorsitzes betriebene Internetseite wird daher nicht weiter aktualisiert, ist aber nach wie vor unter der Internetadresse www.g20germany.de erreichbar. Neue Beiträge zu G7 und G20 sind auf der Internetseite www.bundesregierung.de/G7G20 zu finden. Unter www.g20.org gibt es nähere Informationen zur argentinischen G20-Präsidentschaft. (01.12.2017/ac/a/m)







