Außenminister Sigmar Gabriel erklärte zur Freilassung Yücels: "Ich freue mich sehr über diese Entscheidung der türkischen Justiz. Und noch mehr freue ich mich für Deniz Yücel und seine Familie. Das ist ein guter Tag für uns alle. Ich danke ausdrücklich der türkischen Regierung für ihre Unterstützung bei der Verfahrensbeschleunigung."



Merkel sprach mit Yildirim über Yücel



Erst am Donnerstag hatte Bundeskanzlerin Angela Merkel im Gespräch mit dem türkischen Ministerpräsidenten Yildirim auf ein schnelles rechtsstaatliches Verfahren im Fall Yücel gedrungen. Merkel hatte danach erklärt: "Wir wissen, dass unsere bilateralen Beziehungen in schwerem Fahrwasser waren und zum Teil noch sind. Aber wir bemühen uns Schritt für Schritt, die Fälle zu lösen, die dazu geführt haben."



Sie habe im Gespräch mit Ministerpräsident Yildirim zum wiederholten Male darauf hingewiesen, dass dieser Fall eine besondere Dringlichkeit habe - wie auch alle anderen Fälle. "Die Erwartung, dass es zu einer Anklageschrift kommt, ist groß. Das habe ich gegenüber dem Ministerpräsidenten deutlich gemacht", formulierte Merkel.



Fragen der Rechtsstaatlichkeit



Die Bundeskanzlerin hatte weiter erklärt, dass beide Regierungschefs auch über die Fragen des Rechtsstaats gesprochen hätten. Von deutscher Seite sei immer betont worden, dass man den Versuch eines Staatsstreiches in der Türkei verurteilt habe. Dennoch müsse die Verhältnismäßigkeit bei der Aufklärung gewahrt bleiben. Sie habe deutlich gemacht, "dass wir uns rechtsstaatliche Mechanismen wünschen, und uns für diese auch einsetzen". Man habe hier "eine Vielzahl von Sorgen", so Merkel.



Bedeutung der deutsch-türkischen Beziehungen



Merkel und Yildirim hatten auch über die große Bedeutung der deutsch-türkischen Beziehungen. Auf der einen Seite gebe es Differenzen in der Frage, "wie wir die Werte und deren Umsetzung sehen". Auf der anderen Seite gebe es gemeinsame Interessen - auch in komplizierten Zeiten. Diese beruhten einmal darauf, dass drei Millionen Menschen türkischer Herkunft in Deutschland lebten. Sie stellten eine Brücke für ein vernünftiges Miteinander dar. Die Kanzlerin erwähnte die gemeinsame Mitgliedschaft. (16.02.2018/ac/a/m)







