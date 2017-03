Die Euro-6-Norm legt die Grenzwerte der Abgase für Neuwagen fest. Dieselfahrzeuge dürfen seit September 2015 nur noch 80 Milligramm Stickoxid pro Kilometer ausstoßen. Bei Benzinern liegt der Grenzwert bei 60mg/km.



E-Vignette statt Gebührenmarke



Statt einer Gebührenmarke aus Papier, die auf die Windschutzscheibe aufgeklebt wird, ist eine "elektronische" Vignette geplant. Das bedeutet, dass alle Mautzahler an ihrem Kennzeichen zu erkennen sind. Das Kennzeichen wird bei Zahlung der Abgabe registriert. Die Lkw-Maut wird bereits ähnlich überwacht.



Halter von Fahrzeugen, die nicht in Deutschland zugelassen sind, können wählen: Im Internet oder an Tankstellen erhalten sie Vignetten für zehn Tage, zwei Monate oder ein Jahr. Für sie gilt die Abgabe nur auf Autobahnen. Eine Zehn-Tages-Vignette zum Beispiel soll je nach Schadstoffausstoß zwischen 2,50 und 25 Euro kosten.



Dem Datenschutz gilt höchste Priorität: Sämtliche erhobenen Daten dürfen ausschließlich für die Zwecke des Infrastrukturabgabengesetzes genutzt werden. Es ist nicht zulässig, diese Daten nach anderen Rechtsvorschriften zu übermitteln, nutzen oder beschlagnahmen.



Eine halbe Milliarde Euro mehr



Insgesamt rechnet der Bund mit Mauteinnahmen von jährlich 3,7 Milliarden Euro. Die Nettoeinnahmen von ausländischen Fahrzeugen betragen dabei über 500 Millionen Euro. Die Kfz-Steuer landet im allgemeinen Finanzhaushalt, während die Infrastrukturabgabe zweckgebunden in die Verkehrsinfrastruktur fließt.



Die Abgabe ist "fair, sinnvoll und gerecht", sagt Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt. "Sie sorgt dafür, dass alle Autofahrer an der Finanzierung unserer Autobahnen angemessen beteiligt werden", so der Minister weiter. Jeder zusätzlich eingenommene Euro fließe in die Stärkung der Verkehrswege.



Aus dem Koalitionsvertrag für die 18. Legislaturperiode: "Zur zusätzlichen Finanzierung des Erhalts und des Ausbaus unseres Autobahnnetzes werden wir einen angemessenen Beitrag der Halter von nicht in Deutschland zugelassenen Pkw erheben (Vignette) mit der Maßgabe, dass kein Fahrzeughalter in Deutschland stärker belastet wird als heute. Die Ausgestaltung wird EU-rechtskonform erfolgen." (24.03.2017/ac/a/m)







