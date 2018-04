Angebot und Nachfrage weiter anpassen



Bei allen positiven Entwicklungen bleiben die Herausforderungen. Es gilt, Ausbildungsangebot und -nachfrage noch besser zusammenzuführen. Denn etwa 24.000 junge Leute fanden 2017 keine passende Ausbildungsstelle. Zugleich blieben bei den Betrieben knapp 49.000 Ausbildungsplätze unbesetzt. Hierbei gibt es große Unterschiede in den Regionen - und in den einzelnen Berufen.



Unbesetzt blieben überdurchschnittlich viele Ausbildungsplätze in den Berufen Fachverkäufer/-in im Lebensmittelhandwerk, Klempner/-in, Fleischer/-in. Dagegen erhielten viele Jugendliche mit folgenden Berufswünschen wegen der großen Nachfrage häufiger eine Absage: Gestalter/-in für visuelles Marketing, Mediengestalter/-in Bild und Ton, Tierpfleger/in.



Was macht die Bundesregierung?



Für die Bundesregierung hat es Priorität, Jugendliche besser in Ausbildung zu bringen und Fachkräfteengpässen entgegenzuwirken. Deshalb haben beispielsweise das Bundesbildungs- und das Bundesarbeitsministerium sowie die Bundesagentur für Arbeit die Initiative "Bildungsketten bis zum Ausbildungsabschluss" weiter verstärkt. Kern sind hierbei für die Jugendlichen eine Potenzialanalyse, eine mehrwöchige Berufsorientierung und individuelle Berufseinstiegsbegleitung.



Eine weitere Initiative lautet "VerA" - zur Vermeidung von Ausbildungsabbrüchen. Mehr als 3.000 berufs- und lebenserfahrene Senior-Expertinnen und -Experten begleiten junge Menschen, denen während der Ausbildung ein Abbruch drohen könnte. Auch diese Initiative wurde ausgebaut.



Ebenso im Fokus: Die Ausbildungssituation von jungen Migranten und Geflüchteten weiter verbessern. Hier hat die Bundesregierung innerhalb der Initiative "KAUSA" (Koordinierungsstelle Ausbildung und Migration) das Netzwerk auf bundesweit 32 Beratungsstellen vergrößert. Diese beraten unter anderem Unternehmerinnen und Unternehmer, die selbst einen Migrationshintergrund haben und nun in die Ausbildung einsteigen wollen.



Ziel der Bundesregierung ist es darüber hinaus, die Attraktivität der beruflichen Ausbildung zu steigern und Berufe kontinuierlich zu modernisieren. Dies gilt insbesondere mit Blick auf die Digitalisierung, die traditionelle Dienstleistungs- und Produktionsprozesse verändert. Die Bundesregierung wird sich - wie im Koalitionsvertrag vereinbart - mit Nachdruck für die Modernisierung der beruflichen Bildung einsetzen. (18.04.2018/ac/a/m)







