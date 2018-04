Konfliktlösung im Normandie-Format



Gemeinsam mit Frankreich, der Ukraine und Russland wird Deutschland weiter an einer Lösung für die Situation suchen. Die Kanzlerin betonte: "Auch wenn es schwierig ist, dürfen wir nicht nachlassen in den Bemühungen. Denn es geht um Menschenleben, es geht um Soldaten, die ihr Leben verlieren und es geht vor allem um die Menschen in der Ost-Ukraine."



Das "Normandie-Format" ist nach dem ersten Treffen von Bundeskanzlerin Merkel, dem damaligen französischen Präsidenten Hollande sowie den Präsidenten Putin und Poroschenko am 6. Juni 2014 benannt. Seither finden auf verschiedenen Ebenen Verhandlungen statt. Dabei geht es um die praktische Umsetzung des am 11./12. Februar 2015 in Minsk beschlossenen 13-Punkte-Maßnahmenkatalogs. Zu den Minsker Vereinbarungen gehören ein Waffenstillstand, der Truppenrückzug und politische Reformen. Beim Spitzentreffen am 19. Oktober 2016 in Berlin verabschiedeten die Teilnehmer hierzu einen konkreten Fahrplan. Dessen Ziel ist es, die Kontrolle der ukrainischen Regierung über die Separatistengebiete im Osten des Landes wiederherzustellen. Die Umsetzung der Minsker Vereinbarungen kommen seither nur schleppend voran, zeitweilig sogar völlig zum Stillstand.



Nord Stream 2: Politische Faktoren berücksichtigen



Auch die Gaspipeline Nord Stream 2 war Thema im Gespräch zwischen Merkel und Poroschenko. Die Pipeline soll aus Russland zusätzliches Erdgas von Russland direkt durch die Ostsee über Deutschland nach Westeuropa liefern.



"Nord Stream 2 ist ohne, dass wir eine Klarheit darüber haben, wie es mit der ukrainischen Transitrolle weitergeht, nicht möglich", erklärte die Kanzlerin. Aus Sicht der Bundesregierung handelt es sich nicht nur um ein rein wirtschaftliches Projekt. Auch politische Faktoren sind zu berücksichtigen. (10.04.2018/ac/a/m)







