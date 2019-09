Mit Globalisierung und Digitalisierung stellten sich neue Herausforderungen, so die Kanzlerin. Die internationale Steuerarchitektur müsse modernisiert werden. "Die OECD arbeitet daran, und wir wollen im nächsten Jahr ja schon Ergebnisse sehen", erklärte Merkel. Um Steuervermeidung oder Doppelbesteuerung zu verhindern, komme man angesichts weltweiter Wertschöpfungsketten nicht umhin, das Steuerrecht mehr und besser miteinander zu verknüpfen.



Verwaltung vereinfachen



Der Bund der Steuerzahler poche mit Recht darauf, den bürokratischen Aufwand zu verringern, fuhr die Kanzlerin fort. Den beiden Bürokratieabbaugesetzen aus vergangenen Legislaturperioden wolle die Bundesregierung jetzt ein drittes folgen lassen. Die Entlastung sollte wirklich spürbar sein.



Die Politik binde deshalb auch die Bürgerinnen und Bürger mit ein, zum Beispiel mit dem sogenannten Formularlabor zur Einkommensteuer. Hier werden Formulare einem Praxistest unterzogen. So seien zum Beispiel mit dem Familienentlastungsgesetz deutliche Verbesserungen für Steuerbürger und Familien gelungen, erklärte Merkel.



Gute Gründe für ausgeglichene Haushalte



Die Schuldenuhr des Steuerzahlerbundes sei ein berechtigter Appell an die Politik, sich mit den Staatsschulden intensiv auseinanderzusetzen, betonte die Kanzlerin. Schließlich würden kommende Generationen die Schuldenlasten erben. "Angesichts unserer demografischen Situation ist dieses Thema bei uns sehr viel virulenter und wichtiger als vielleicht in Ländern mit mehr jungen Menschen", sagte Merkel.



Die Kanzlerin versicherte abschließend: "An dem Ziel eines ausgeglichenen Haushalts beim Bundeshaushalt halten wir fest - eben nicht aus Gründen des Selbstzwecks, wie es uns oft vorgeworfen wird, sondern weil handfeste ökonomische Gründe und Gerechtigkeitsaspekte auch dafür sprechen." (11.09.2019/ac/a/m)







