Offene Märkte steigerten den Wohlstand insgesamt, jedoch nicht notwendigerweise für alle Menschen gleichermaßen. Hindernisse und Ausschluss seien jedoch mit Sicherheit die falsche Antwort auf solche Bedenken. Unternehmen und ihre Angestellten müssten angemessen ausgerüstet werden, um sich die Chancen durch die Globalisierung und den technologischen Fortschritt zunutze machen zu können und um den Strukturwandel zu bewältigen.



Fortschritte bei Finanzmarktregulierung



Als weitere wichtige Errungenschaft der G20 hob der Bundesbankpräsident hervor, dass durch gemeinschaftliche Anstrengungen wichtige Lehren aus der Finanzkrise gezogen worden seien. "Alle Meilensteine bei der Reform der Regulierung wurden von der G20 unterstützt", sagte Weidmann. Ohne politische Unterstützung der G20 sei beispielsweise die Straffung der Bankenregulierung unter Basel III kaum vorstellbar gewesen. "Umso wichtiger ist, dass diese Errungenschaften nun nicht aufgegeben werden dürfen", betonte Weidmann.



Die Einführung neuer Standards habe zu einer angemesseneren Kapitalausstattung des Bankensystems geführt und das globale Finanzsystem stabiler gemacht, sagte Weidmann. Eine größere Stabilität des Systems komme den Banken auch in Form niedrigerer Finanzierungskosten zugute. Anders als geplant, sei im vergangenen Jahr jedoch keine abschließende Einigung bei Basel III erreicht worden. Dadurch ergebe sich eine regulatorische Unsicherheit, die für Banken eine Belastung darstelle, sagte Weidmann. "Eine rasche Wiederaufnahme der Verhandlungen wäre in unserem gemeinsamen Interesse".



Weidmann sprach sich darüber hinaus dafür aus, in der G20 an der Bekenntnis zu regulatorischen Reformen und der Ablehnung von Regulierungsarbitrage festhalten. "Deregulierung in der Hoffnung voranzutreiben, die Wirtschaft zu stimulieren, könnte nach hinten losgehen", warnte Weidmann. "Unzureichend regulierte Finanzmärkte können dem wirtschaftlichen Wohlstand im Falle einer Krise erheblich schaden, wie die jüngste Finanzkrise schmerzhaft vor Augen geführt hat", sagte er.



Im Rahmen der deutschen G20-Präsidentschaft treffen sich am 17. und 18. März in Baden-Baden die G20-Finanzminister und Notenbankgouverneure. Schwerpunkte ihrer Agenda sind die Stärkung der Widerstandsfähigkeit der Volkswirtschaften, die Investitionsförderung insbesondere in Afrika sowie die Gestaltung der Digitalisierung. (Pressemitteilung vom 15.03.2017) (16.03.2017/ac/a/m)





