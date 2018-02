Zu einer ähnlichen Einschätzung kam Peter Praet, Direktoriumsmitglied und Chefvolkswirt der Europäischen Zentralbank. Auf einem Panel der Konferenz sagte er, dass auch große Ausschläge an den Finanzmärkten verkraftbar seien. "Aber wir müssen sicher sein, dass die Folgen für die Finanzstabilität begrenzt sind", so Praet.



De Galhau: Es geht nicht um eine Transferunion



Ein weiterer Redner auf der Konferenz war der französische Notenbankpräsident François Villeroy de Galhau. Dieser betonte die Notwendigkeit nationaler Reformen in den Mitgliedstaaten des Euroraums. "Geldpolitik kann und sollte nicht die einzige Lösung sein, um die Währungsunion weiter zu stabilisieren", sagte de Galhau und verwies auf das Reformprogramm der französischen Regierung, etwa im Bereich der öffentlichen Finanzen oder des Arbeitsmarktes.



Die nationalen Reformen müssten konsistent mit Reformen auf europäischer Ebene sein, so der Präsident der Banque de France. Diese seien ebenfalls notwendig: "Wenn wir die Eurozone jetzt nicht reformieren, dann besteht die Gefahr, dass in der nächsten Krise die Geldpolitik überfordert wird", sagte de Galhau. Bei diesen Reformen zur Stärkung des europäischen Währungsraums gehe es nicht um eine Transferunion oder Eurobonds. Nötig seien unter anderem eine Kapitalmarktunion mit Anreizen für grenzüberschreitende Investitionen und eine Vollendung der Bankenunion.



Strukturelle Reformen in den USA nötig



Den Fokus auf die US-Wirtschaft legte Robert Kaplan, Präsident der Federal Reserve Bank of Dallas. Für 2018 erwartet er, dass die amerikanische Wirtschaft um 2 bis 3 Prozent wachsen wird. Danach werde die Dynamik aber zurückgehen: Gründe dafür seien die unvorteilhafte demographische Entwicklung, Probleme im Bereich der Bildung und der Produktivität sowie das Ausgabeverhalten und die Verschuldung der öffentlichen Hand. Strukturelle Reformen seien nötig, um diese Probleme zu lösen, so Kaplan. Mit Blick auf Kryptowährungen wie Bitcoin sagte Kaplan, dass die Möglichkeit der Anonymität eine wichtige Rolle für deren Erfolg spiele. Kryptowährungen würden nicht mehr verschwinden. Notenbanken täten gut daran, sich mit ihnen zu beschäftigen und sie noch besser zu verstehen.



Axel Weber, Verwaltungsratspräsident der UBS und ehemaliger Bundesbankpräsident, sprach bei der Konferenz über aktuelle Trends in der Bankenregulierung. Aus seiner Sicht ist die Eurozone heute besser gegen Schocks geschützt als in der Zeit vor der Finanzkrise. Wichtig sei nun, dass die Basel-III-Regeln überall gleich umgesetzt würden, um für die Banken identische Bedingungen zu schaffen. Gelinge dies nicht, würden Risiken dorthin wandern, wo die Regeln am nachsichtigsten angewendet würden. Dies könne zu einer Gefahr für die Finanzstabilität werden, warnte Weber. (13.02.2018/ac/a/m)







