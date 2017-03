Ein zentrales Thema auf der Agenda der deutschen G20-Präsidentschaft ist die Resilienz von Volkswirtschaften. Die Finanzminister und Notenbankgouverneure vereinbarten dazu in Baden-Baden einen Katalog wichtiger Prinzipien, mit denen die Widerstandsfähigkeit von Volkswirtschaften gestärkt werden sollte. Weidmann zufolge gehe es dabei um Themen wie solide Staatsfinanzen oder eine stabilitätsorientierte Geldpolitik und die Wahrung der Unabhängigkeit der Notenbanken.



Gestaltung der Digitalisierung



Auf der Themenliste der G20 stand darüber hinaus erstmals auch die Gestaltung der Digitalisierung. Laut Weidmann konnten hierbei Fortschritte erzielt werden. So hätten die Teilnehmer ausdrücklich eine breit angelegte Bestandsaufnahme unter Federführung des Finanzstabilitätsrates (FSB) unterstützt, der unterschiedliche Regulierungsansätze von technologiegetriebenen Finanzinnovationen in den Blick nimmt.



"Digitalisierung ermöglicht vielen Menschen Teilhabe an Finanzdienstleistungen", sagte Weidmann. Allerdings sei dabei ein Mindestmaß an finanzieller Bildung unverzichtbar. Daher habe die G20 vor dem Hintergrund der fortschreitenden Digitalisierung auch die Bedeutung finanzieller Inklusion und der finanziellen Allgemeinbildung hervorgehoben. Gemeinsam mit der OECD soll nun ermittelt werden, welche Maßnahmen eine bessere finanzielle Allgemeinbildung effektiv fördern.



Rad der Regulierung nicht zurückdrehen



Der Bundesbankpräsident hob in der Pressekonferenz auch die Fortschritte bei der Umsetzung der Reformagenda des FSB hervor. Nun gehe es darum, den Analyserahmen zur Evaluierung von Reformeffekten weiterzuentwickeln, sagte er. Der FSB habe dazu ein strukturiertes Rahmenwerk entwickelt.



"Ziel dieser Evaluierung ist, belastbare Einschätzungen zur Wirksamkeit der Reformen und auch zu möglichen unbeabsichtigten Nebenwirkungen zu bekommen", erläuterte Weidmann. Die so gewonnenen Erkenntnisse könnten dann die Regulierungspolitik bei der Entscheidung unterstützen, ob Anpassungen der Reformen notwendig seien. "Dabei geht es nicht darum, das Rad der Regulierung zurückzudrehen", unterstrich Weidmann. "Es wäre vielmehr ein großer Fehler, wenn zulasten der Widerstandsfähigkeit des globalen Finanzsystems Regulierungsvorschriften auf breiter Front zurückgenommen würden oder es gar zu einem Wettlauf um die laxere Regulierung käme."



Wichtiges Forum



Die Gespräche der Finanzminister und Notenbankgouverneure dienten auch der Vorbereitung der Währungs- und Finanzthemen des G20-Gipfels der Staats- und Regierungschefs, der am 7. und 8. Juli in Hamburg stattfinden wird. Die G20-Finanzminister und Notenbankgouverneure kommen abermals am Rande der Frühjahrs- und Herbsttagungen des Internationalen Währungsfonds in Washington im April und Oktober zusammen.



Der Zusammenschluss der G20, der 19 bedeutendsten Industrie- und Schwellenländer sowie der Europäischen Union, ist das wichtigste Forum für die informelle internationale Zusammenarbeit. Seit ihrer Gründung im Jahr 1999 beschäftigt sich die G20 mit den Herausforderungen für das internationale Währungs- und Finanzsystem in einer zunehmend eng verflochtenen Weltwirtschaft. (Pressemitteilung vom 18.03.2017) (20.03.2017/ac/a/m)





