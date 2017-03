Der Schuldenabbau im vergangenen Jahr entfiel insbesondere auf die Kernhaushalte des Bundes und der Länder, die deutliche Überschüsse auswiesen. Die Verschuldung der Gemeinden und Sozialversicherungen blieb im Wesentlichen unverändert. Die hier ebenfalls verzeichneten Überschüsse schlugen sich aber in einem Anstieg des Finanzvermögens und nicht in geringeren Schulden nieder.



Die staatlichen "Bad Banks" trugen anders als in den Vorjahren nicht zum weiteren Schuldenabbau bei, sondern entwickelten sich diesbezüglich mehr oder weniger seitwärts. Zwar kam es per saldo weiter zu einer Verwertung von Finanzaktiva, die zu einem Schuldenabbau führte. Dem wirkte aber unter anderem ein Schuldenanstieg durch die Einrichtung einer neuen staatlichen "Bad Bank" zur Entlastung der HSH Nordbank entgegen. Somit beliefen sich die Stützungsmaßnahmen zugunsten inländischer Finanzinstitute, die sich im staatlichen Schuldenstand niederschlagen, zum Ende des Jahres 2016 auf insgesamt 226 Mrd. Euro (beziehungsweise in Höhe von 7,2% des aktuellen BIP). Die Hilfsmaßnahmen für EWU-Staaten machten unverändert 88 Mrd. Euro aus (beziehungsweise 2,8% des BIP).



Im Rahmen des europäischen Haushaltsüberwachungsverfahrens sind die Mitgliedstaaten der Europäischen Union zweimal im Jahr (Ende März und Ende September) verpflichtet, Daten zum Defizit und zur Verschuldung des Staates an die Europäische Kommission zu übermitteln. Hierzu berechnen das Statistische Bundesamt das Defizit in Maastricht-Abgrenzung und die Bundesbank den Maastricht-Schuldenstand.



Mehr Details können Sie unter dem folgenden Link abrufen: http://www.bundesbank.de/Redaktion/DE/Pressemitteilungen/BBK/2017/2017_03_31_staatsschulden.html (31.03.2017/ac/a/m)





Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Die deutschen Staatsschulden in der Abgrenzung des Maastricht-Vertrages sanken im vergangenen Jahr um 18 Mrd. Euro und beliefen sich zum Jahresende auf rund 2,140 Billionen Euro, so die Deutsche Bundesbank in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Gegenüber ihrem Höchststand im Jahr 2012 gingen die Staatsschulden damit um 65 Mrd. Euro zurück.