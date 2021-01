Bonn (www.aktiencheck.de) - Um die Coronavirus-Pandemie einzudämmen, wird zur Wahrung sozialer Distanz das Homeoffice in vielen Ländern wieder intensiver genutzt, so die Analysten von Postbank Research.



Auch deshalb würden zahlreiche Unternehmen in der aktuellen Situation ihre Umzugspläne zurückstellen, was die Nachfrage am europäischen Büroimmobilienmarkt dämpfe. Vor allem in Metropolen mit hohen Leerständen wie London und Paris könnte die Erholung daher etwas länger dauern. Dennoch sollte die Flächennachfrage an den meisten Standorten spätestens gegen Jahresende steigen, wenn die Konjunktur nach dem Abflauen der Pandemie anziehe und die Anzahl der Bürobeschäftigten wieder zunehme. Standorte in Deutschland könnten die Talsohle angesichts meist sehr niedriger Leerstandsquoten von unter zwei Prozent schneller hinter sich lassen. Zudem seien die Büromieten hier im Durchschnitt nur etwa halb so hoch wie beispielsweise in London oder in Paris. Die Analysten von Postbank Research sehen daher eine Chance, dass die Mieten in Deutschland in den kommenden Jahren stärker steigen als in anderen Ländern Europas. (25.01.2021/ac/a/m)



