Buchmacher und Casinos mit Börsennotierung

Sportwetten liegen im Trend

Dieser Trend kommt auch den Aktien der Buchmacher und Casinobetreiber zugute. So sprechen die Umsatzzahlen deutlich für sich. Bei Ladbrokes, einem weiteren börsennotierten Unternehmen aus Großbritannien, konnten sich die Aktienbesitzer über eine 6% Dividende im letzten Jahr freuen. Für das jetzige Geschäftsjahr werden sogar über 7% Dividende angepeilt. Somit ist das Papier nicht nur für Spekulanten interessant, sondern vor allem auch für kleinere und mittlere Anleger.



Erfolg der Online Casinos

Die bekannten Online Casinos stellen sich immer breiter gefächert im Markt auf. So gibt es immer mehr Unternehmen welche neben den bekannten Spielautomaten und traditionellen Tischspielen auch Live Tische und Mikrospiele anbieten. Der Trend geht aber mittlerweile auch in Deutschland immer mehr zu den Sportwetten. Dieser Markt war in Deutschland vor ein paar wenigen Jahren noch komplett unbekannt. Der Grund dafür liegt an den gesetzlichen Auflagen und Hürden, welche von Vater Staat in den Weg gestellt werden. In anderen europäischen Ländern wie England oder Österreich sind Sportwetten schon seit Jahren ein Teil des normalen Lebens.



Es ist eigentlich der EU zu verdanken, dass man mittlerweile auch in Deutschland relativ problemlos an Sportwetten teilnehmen kann. Da, wie wohl die meisten schon gesehen haben, verschiedene Anbieter massiv bei Sportveranstaltung als Sponsor auftreten, geht die Zahl der deutschen Teilnehmer rasant nach oben. Damit steigt auch der Umsatz und Gewinn dieser Anbieter stärker als dies noch vor Jahren für möglich gehalten wurde.



Aber nicht nur die Casinos, sondern die Softwarehersteller selbst gehen immer öfter den Weg an die Börse. Eines der bekanntesten Beispiele ist Playtech, welches mit seinen Slotautomaten und der Casinosoftware seit Jahren auf dem aufsteigenden Ast ist. Auch die Gerüchte, dass Novomatic, Mutterkonzern der beliebten Novoline Slots, bald den Weg an den Aktienmarkt geht, verdichten sich. Auch wenn das österreichische Unternehmen sich darüber ausschweigt, scheint es doch nur noch eine Frage der Zeit zu sein, bis dieser Schritt unternommen wird.







Wett- und Glücksspielaktien - Nicht nur für Zocker

Glücksspielaktien sind nicht nur etwas für risikofreudige Zocker. Aufgrund der Beliebtheit ist die Branche seit ein paar Jahren im Aufschwung. Viele Börsianer haben dies erkannt und investieren für kurz- oder mittelfristige Anlagen in Aktien der Buchmacher und Softwarehersteller. Aktien von börsennotierten Casinos gelten aber immer noch als Geheimtipp unter den Privatanlegern. Dies liegt vor allem daran, dass Spielautomaten in der breiten Bevölkerung immer noch einen etwas negativen Ruf haben und nicht selten mit Mafia, Abzockerei und Spielsucht in Verbindung gebracht werden. Dabei sind die Auszahlungsquoten um ein Vielfaches höher als zum Beispiel bei den staatlichen Lotterien.



Weiteren Rückenwind erfahren die Casinos und Buchmacher vor allem auch durch das beinahe flächendeckende WiFi. Mittlerweile ist auch die Software der meisten Anbieter so ausgereift, dass man keine Apps mehr herunterladen muss, sondern seine Wetten direkt über den Browser aufgeben, überprüfen und kontrollieren kann. Das gleiche gilt natürlich für die Online Casinos. Dass dies nicht mehr viel mit dem ursprünglichen Verfahren zu tun hat, mag vielleicht die alten Wetthasen von der Pferderennbahn interessieren, aber nicht die junge mobile Generation. Den Anbietern der verschiedenen Plattformen spielt diese Mobilität natürlich in die Tasche, was sich deutlich in den steigenden Umsätzen in diesem Sektor zeigt.



Die Buchmacher- und Casinoaktien sind eine relativ sichere Anlageform, welche mit einem relativ niedrigen Risiko behaftet ist und seit Jahren im Umsatz kräftig zulegt. Selbst bei finanziellen Krisen (oder gerade dann) hoffen die Menschen auf etwas Glück im Casino oder bei der Lotterie. Selbst wenn das Geld knapp wird, wird gespielt. Der BREXIT ließ aufgrund der unsicheren Ausgangslage die Börsenwerte zwar ein paar Monate lang stagnieren, das hat man jedoch bereits hinter sich und ist wieder auf dem Vormarsch. Vor allem in Jahren mit großen Sportereignissen, wie der Fußball WM heuer, geht es bei den Buchmachern ohnehin immer bergauf. (09.04.2018/ac/a/m)









