Börsenplätze Bucher Industries-Aktie:



Börse Stuttgart-Aktienkurs Bucher Industries-Aktie:

356,40 EUR -1,55% (07.03.2018, 09:06)



SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Bucher Industries-Aktie:

CHF 411,20 -2,79% (07.03.2018, 10:37)



ISIN Bucher Industries-Aktie:

CH0002432174



WKN Bucher Industries-Aktie:

A0EAHZ



Ticker-Symbol Bucher Industries-Aktie:

BUHA



SIX Swiss Exchange Ticker-Symbol Bucher Industries-Aktie:

BUCN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Bucher Industries-Aktie:

BCHHF



Kurzprofil Bucher Industries AG:



Bucher Industries (ISIN: CH0002432174, WKN: A0EAHZ, Ticker-Symbol: BUHA, SIX Swiss Ex: BUCN, Nasdaq OTC-Symbol: BCHHF) ist ein weltweit tätiger Technologiekonzern mit führenden Marktstellungen in Spezialgebieten des Maschinen- und Fahrzeugbaus. Die Geschäftsfelder umfassen spezialisierte Landmaschinen, Kommunalfahrzeuge, Hydraulikkomponenten, Produktionsanlagen für die Glasbehälterindustrie, die Getränke- und Umwelttechnik sowie Automatisierungstechnik. Das Unternehmen ist an der Schweizer Börse kotiert. (07.03.2018/ac/a/a)



Zürich (www.aktiencheck.de) - Bucher Industries-Aktienanalyse von Aktienanalyst Pascal Furger von Vontobel Research:Pascal Furger, Aktienanalyst von Vontobel Research, senkt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie des Technologiekonzerns Bucher Industries AG (ISIN: CH0002432174, WKN: A0EAHZ, Ticker-Symbol: BUHA, SIX Swiss Ex: BUCN, Nasdaq OTC-Symbol: BCHHF).Aufgrund höherer Materialkosten und der nicht eingetretenen nachhaltigen Erholung von Kuhn in den USA senke der Analyst seine EBIT-Marge für GJ 2018 um -100 BP auf 10,0%. Wenn die Stahlpreise auf aktuellem Niveau verbleiben würden, würden die Auswirkungen der in H2/2017 durch Bucher eingeführten Preiserhöhung im Laufe des Jahres 2018 nachlassen. Im Gegensatz dazu floriere das Marktumfeld des Bereichs Hydraulics. Somit dürfte das Unternehmen fähig sein, das Rentabilitätsniveau auf rekordhohen VontE 13,5% (ggü. 11,5%) zu halten. Auch im Bereich Municipal würden die Einsparungen von CHF 4 Mio. in Zusammenhang mit dem Sprit-Programm und ein gesunder Auftragsbestand dazu beitragen, das Ziel von 8,0% zu erreichen.Nach vier Jahren an rückläufigen Investitionen auf 2,7% des Umsatzes in GJ 2017 dürften diese wegen der aufgestauten Nachfrage wieder auf VontE CHF 100 Mio. (oder 3,3%) ansteigen. Die F&E-Ausgaben (plus CHF 11 Mio. in GJ 2017 auf CHF 110 Mio.) dürften ebenfalls weiterhin bei hohen 4,2% bleiben.Der Analyst erhöhe seine EPS-Prognose für GJ 2018 bis 2020E um 0%, 0% bzw. 2%. Seine aktualisierten DCF-Inputvariablen (geringere Risikoprämie) würden einen geringeren Fair Value von CHF 435 (ggü. CHF 440) ergeben.Als nächsten Kursimpuls sehe der Analyst die Q1/2018-Ergebnisse am 26. April (=).Parallel zu seinem niedrigeren Fair Value senkt Pascal Furger, Aktienanalyst von Vontobel Research, sein Kursziel von CHF 440 auf CHF 435 und bestätigt sein "hold"-Rating für die Bucher Industries-Aktie. (Analyse vom 07.03.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link