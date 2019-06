Bilanzprognose für das Geschäftsjahr 2020



An der Wall Street gehe man für das Geschäftsjahr 2019 von gestiegenen Umsätzen und einem deutlich angezogenen EPS aus. Auch im Geschäftsjahr 2020 würden höhere Umsätze von 3,52 Mrd. USD erwartet. Das EBITDA könnte bei 1,24 Mrd. USD und das EBIT bei 1,17 Mrd. USD liegen. Der Gewinn je Aktie könnte sich bei 1,81 USD einpendeln, was auch für eine höhere Dividende von etwa 0,70 USD sprechen könnte. Die Nettoverschuldung könnte sich 2020 auf etwa 2,1 Mrd. USD reduzieren.



Termine



Der Konzern publiziere am 5. Juni 2019 den Quartalsbericht für das vierte Quartal 2019 und den Bericht für das Geschäftsjahr 2019. Die aktuellen Konsensschätzungen würden von einem EPS von 0,29 USD für das vierte Quartal 2019 ausgehen und mit einem Quartalsumsatz von 761,71 Mio. USD rechnen. (Analyse vom 31.05.2019)



Börsenplätze Brown-Forman-Aktie:



Börse Frankfurt-Aktienkurs Brown-Forman-Aktie:

44,19 EUR -2,71% (03.06.2019, 08:20)



Tradegate-Aktienkurs Brown-Forman-Aktie:

46,345 EUR (29.05.2019)



NYSE-Aktienkurs Brown-Forman-Aktie:

49,98 USD -2,06% (31.05.2019)



ISIN Brown-Forman-Aktie:

US1156372096



WKN Brown-Forman-Aktie:

856693



Ticker-Symbol Brown-Forman-Aktie:

BF5B



NYSE Brown-Forman-Aktie:

B.FB



Kurzprofil Brown-Forman Corp.:



Brown-Forman Corp. (ISIN: US1156372096, WKN: 856693, Ticker-Symbol: BF5B, NYSE Ticker-Symbol: B.FB) ist ein weltweit führender Hersteller von hochprozentigen Spirituosen. Die bekannteste Marke des Unternehmens ist Jack Daniel’s, andere weltweit führende Marken sind Finlandia und Antiguo Tequila. Insgesamt befinden sich über 25 Marken im Portfolio des Unternehmens, das die Produkte in alle Welt, mit den Hauptabsatzmärkten in den USA und Europa, verkauft. (03.06.2019/ac/a/n)



Berlin (www.aktiencheck.de) - Brown-Forman-Aktienanalyse von LYNX Broker:Die Experten von LYNX Broker nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Brown-Forman Corp. (ISIN: US1156372096, WKN: 856693, Ticker-Symbol: BF5B, NYSE Ticker-Symbol: B.FB) unter die Lupe.Das Unternehmen Brown-Forman Company zähle zu den Top Ten der größten internationalen Spirituosenhersteller. Die Produkte des Unternehmens würden in über 170 Ländern verkauft. Zu den größten Märkten nach dem Heimatland USA würden Großbritannien, Australien, Mexiko, Deutschland, Frankreich, Polen, Russland, Brasilien und Kanada gehören. Brown-Forman nutze drei verschiedene Vertriebswege. Es werde selbst, mit Partnern oder direkt über den Staat vertrieben (in Kanada werde direkt an die kanadischen Provinzen verkauft). Der Grundstein für den heutigen Weltkonzern sei mit der Gründung bereits im Jahr 1870 durch George Garvin Brown in Louisville im US-Bundesstaat Kentucky gelegt worden. Der Konzern habe noch heute seinen Sitz in Louisville und werde seit dem 1. Januar 2019 von CEO Lawson E. Whiting geleitet.Markenportfolio mit bekannten Spirituosenmarken - Wachstumspotenzial vorhandenDas Markenportfolio bestehe aus vielen bekannten Spirituosenmarken, die auch hierzulande konsumiert würden. Unter anderem wären hier besonders Jack Daniel´s Tennessee Whiskey, Woodford Reserve Kentucky Bourbon und Finlandia Vodka zu erwähnen. Aber auch weitere Whisky-Marken, wie zum Beispiel Canadian Mist Canadian Whisky, Glenglassaugh Singe Malt Scotch Whisky, Old Forester Kentucky Straight Bourbon Whiskey und Tequila-Marken, wie zum Beispiel Herradura Tequilas, Pepe Lopez Tequila und Antiguo Tequila würden dazu gehören. Neben den reinen Spirituosen würden auch sogenannte Ready-to-drink-Produkte (RTD) angeboten, die sich aus Jack Daniel´s oder El Jimador Tequila gemischt mit Limonaden zusammensetzen würden, so etwa Jack Daniel´s Lynchburg Lemonade. In den USA und anderen Märkten würden zudem Korbel California Champagnes und Korbel California Brandy unter Lizenz vertrieben.Mit Blick auf den globalen Spirituosenmarkt habe eine Analyse von Wine & Spirit Research aus dem Jahr 2017 ergeben, dass die zehn weltweit größten Spirituosenkonzerne für weniger als 20 Prozent des globalen Spirituosenmarktes stünden. Auf der einen Seite sei der Wettbewerb also recht herausfordernd, doch auf der anderen Seite würden sich durchaus Chancen für Übernahmen oder gezielte Zukäufe von Spirituosenmarken anderer Konzerne ergeben. Die größten Wettbewerber von Brown Forman seien Bacardi, Becle, Beam Suntory, Davide Campari, Diageo, LVMH, Pernod Ricard und Remy Cointreau.Details zur Brown-Forman AktieEs gebe A- und B-Aktien. Die hier genannte Aktie von Brown-Forman habe das Handelssymbol BF B (Class B-Wertpapier) und sei an der New Yorker Wertpapierbörse NYSE gelistet. Die Aktie sei in den marktbreiten US-Leitindex S&P 500 einbezogen. Insgesamt seien gemäß des Abschlussberichts des Geschäftsjahres 2018 480,3 Mio. Aktien ausstehend gewesen. Auf vollverwässerter Basis seien es 484,2 Mio. Aktien gewesen. Die größten Aktionäre seien mit 4,34 Prozent Vanguard Group Inc., mit 3,27 Prozent BlackRock Inc. und mit 2,34 Prozent State Street Corporation. Die Meldedaten würden von Ende April 2019 stammen. In den letzten fünf Jahren habe die Aktie um rund 38 Prozent an Wert zulegen können, während zum Beispiel der S&P 500-Index im Vergleichszeitraum um rund 45 Prozent habe zulegen können. Das Wertpapier sei demnach ein Underperformer. Der Markt bewerte den Konzern zum Zeitpunkt dieser Analyse mit 15,72 Mrd. USD. Die Aktien hätten via NYSE in den letzten 52 Wochen 57,92 USD im Hoch und 44,57 USD im Tief gekostet.Wer zum Beispiel am 30. Mai 2009 1.000,00 USD in Class-B-Wertpapiere von Brown-Forman investiert habe, habe bis zum 30. Mai 2019 eine Performance von rund 335 Prozent erzielt. Im Falle reinvestierter Dividenden läge die Performance in diesem Zeitraum bei rund 458 Prozent.Aktuelle AnalysenDie Kursziele der Analysten hätten in den letzten drei Jahren in einem Preiskorridor von 45,00 USD bis 60 USD gelegen. Hochaktuelle Analysen seien derzeit nicht vorhanden. Die aktuellsten Daten würden vom 11. März 2019 stammen. An diesem Tag habe J.P. Morgan ein Update publiziert und zur neutralen Haltung mit einem Ziel von 53,00 USD gerufen. Weitere Updates würden vom 7. März stammen. An diesem Tag habe die Deutsche Bank ein Kursziel von 53,00 USD ausgewiesen; Morgan Stanley 51,00 USD, UBS 48,00 USD und Citi habe ein Ziel von 52,00 USD vorgegeben. Goldman Sachs habe die Aktie am 9. Januar auf "Verkaufen" gestuft und ein Ziel von 43,00 USD vergeben. Beziehe man sich nur auf die genannten Analysen und Updates, läge das Durchschnittskursziel bei 50,00 USD. Die Aktie sei zum Zeitpunkt dieser Analyse mit einem Kurs von 51,03 USD an der NYSE aus dem Handel gegangen.Fundamentaldaten 2018Bei der Brown-Forman Company werde jeweils zum 30. April gemäß US-GAAP in US-Dollar (USD) bilanziert. Im Geschäftsjahr 2018 habe der Konzern einen Umsatz in Höhe von 3,248 Mrd. USD erzielt. Im Geschäftsjahr 2017 habe der Gesamtumsatz noch bei 2,994 Mrd. USD gelegen. Betrachte man die Umsatzerlöse, seien 47 Prozent des Gesamtumsatzes des Geschäftsjahrs 2018 in den USA erzielt worden, weitere 27 Prozent in Europa - der Anteil Deutschlands liege hier bei 5 Prozent - 5 Prozent in Australien und 21 Prozent im Rest der Welt. Das operative Ergebnis sei mit 1,039 Mrd. USD, das Ergebnis vor Steuern mit 977,0 Mio. USD ausgewiesen worden. Der Jahresüberschuss sei mit 717,0 Mio. USD testiert worden. Das Ergebnis je Aktie habe bei 1,49 USD und auf vollverwässerter Basis bei 1,48 USD je Anteilsschein gelegen.Die Gesamtdividende für 2018 habe 1,608 USD betragen (dies inkludiere bereits eine Sonderdividende in Höhe von 1,00 USD), was zu einer Ausschüttungssumme von 773 Mio. USD geführt habe. Der Konzern habe für 2018 liquide Mittel in Höhe von 239,0 Mio. USD ausgewiesen. Das Eigenkapital habe bei 1,316 Mrd. USD gelegen, das gezeichnete Kapital bei 72,0 Mio. USD und die Gesamtverbindlichkeiten würden mit 3,660 Mrd. USD angegeben. Die Bilanzsumme habe 4,976 Mrd. USD betragen. Das Unternehmen habe im Geschäftsjahr 2018 rund 4.800 Mitarbeiter weltweit beschäftigt, davon 2.700 in den USA.