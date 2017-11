Wien (www.aktiencheck.de) - Neben den Quartalsberichten sorgen auch immer wieder Übernahmegerüchte für Aufsehen bei den Unternehmen, so die Analysten der Raiffeisen Bank international AG.Am Wochenende sei bekannt geworden, dass die angestrebte Fusion von T-Mobile US (ISIN: US8725901040, WKN: A1T7LU, Ticker-Symbol: TM5) und dem Mitbewerber Sprint (ISIN: US85207U1051, WKN: A1W1XE, Ticker-Symbol: 2S7) nicht zustande komme. Die Mutterkonzerne Deutsche Telekom (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, Nasdaq OTC-Symbol: DTEGF) und SoftBank Group (ISIN: JP3436100006, WKN: 891624, Ticker-Symbol: SFT) hätten sich offensichtlich nicht über die Kontrollaufteilung einigen können.Diese Woche werde noch einige sehr wichtige Unternehmenszahlen mit sich bringen. Vor allem deutsche Konzerne würden dabei besonders rege berichten. Darunter würden sich beispielsweise adidas (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF), Allianz (ISIN: DE0008404005, WKN: 840400, Ticker-Symbol: ALV, Nasdaq OTC-Symbol: ALIZF), BMW (ISIN: DE0005190003, WKN: 519000, Ticker-Symbol: BMW, NASDAQ OTC-Symbol: BAMXF), Continental (ISIN: DE0005439004, WKN: 543900, Ticker-Symbol: CON, Nasdaq OTC-Symbol: CTTAF) oder auch Deutsche Post (ISIN: DE0005552004, WKN: 555200, Ticker-Symbol: DPW, Nasdaq OTC-Symbol: DPSTF) finden. In den USA werde wohl Walt Disney (ISIN: US2546871060, WKN: 855686, Ticker-Symbol: WDP, NYSE-Symbol: DIS) noch am spannendsten sein. (06.11.2017/ac/a/m)