Kurzprofil Broadcom Inc.:



Broadcom Inc. (ISIN: US11135F1012, WKN: A2JG9Z, Ticker-Symbol: 1YD, Nasdaq-Symbol: AVGO) ist ein US-amerikanischer Produzent von Halbleitern für die kabelgebundene sowie kabellose Kommunikation. (07.12.2018/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Broadcom-Aktienanalyse vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann, Redakteur von "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Broadcom Inc. (ISIN: US11135F1012, WKN: A2JG9Z, Ticker-Symbol: 1YD, Nasdaq-Symbol: AVGO) unter die Lupe.Anleger von Halbleiter-Aktien hätten im rauen Marktumfeld die Chance aufzuatmen. Denn Broadcom habe in Q4 Anleger und Analysten überzeugt. Der Apple-Zulieferer habe Ergebnisse veröffentlicht, die über den Erwartungen der Analysten gelegen hätten. Er habe einen Umsatzzuwachs von 12% gegenüber dem Vorjahresquartal auf 5,45 Mrd. USDr geliefert. Die Gewinne je Aktie hätten mit 5,58 USD je Aktie dabei über den Erwartungen der Analysten von 5,39 USD gelegen.Vor allem in den Segmenten Networking, Enterprise Storage und Wireless habe Broadcom zulegen können, während sich die operative Marge mittlerweile auf 50% verbessert habe. Überraschend sei dabei die Aussage von CEO Hock Tan gewesen, dass vor allem "höhere Verkaufszahlen älterer Telefon-Generationen von unserem nordamerikanischen Kunden" sich positiv auf die Umsätze auswirken würden.Tan nenne hier zwar nicht explizit Apple - doch der iPhone-Konzern sei einer der größten und wenigen nordamerikanischen Smartphone-Kunden von Broadcom, die tatsächlich auch in der Bilanz etwas bewegen könnten. Es wäre damit gut möglich, dass ältere Apple-Geräte stärker nachgefragt worden seien. Für die neuen Modelle sollte aber laut anderen Zulieferern genau das Gegenteil gelten.Das Wertpapier breche nicht weg - überzeugen könne es im aktuellen Markt jedoch ebenfalls nicht. Es bleibe: ein kurzer Lichtblick in dunklen Börsentagen.Benedikt Kaufmann, Redakteur von "Der Aktionär", beobachtet die Broadcom-Aktie auf der Watchlist. (Analyse vom 07.12.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link