Tradegate-Aktienkurs Broadcom-Aktie:

218,51 Euro -2,09% (15.11.2017, 10:39)



Nasdaq-Aktienkurs Broadcom-Aktie:

USD 263,26 +0,00% (15.11.2017, 14:53, vorbörslich)



ISIN Broadcom-Aktie:

SG9999014823



WKN Broadcom-Aktie:

A2ADV9



Ticker Symbol Broadcom-Aktie Deutschland:

BRX



Ticker Symbol Broadcom-Aktie Nasdaq:

AVGO



Kurzprofil Broadcom Ltd.:



Broadcom Ltd. (ISIN: SG9999014823, WKN: A2ADV9, Ticker-Symbol: BRX, Nasdaq-Symbol: AVGO) ist ein US-amerikanischer Produzent von Halbleitern für die kabelgebundene sowie kabellose Kommunikation. (15.11.2017/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





New York (www.aktiencheck.de) - Broadcom-Aktienanalyse von Analyst Romit Shah von Instinet:Aktienanalyst Romit Shah vom Investmenthaus Instinet empfiehlt laut einer Aktienanalyse die Aktien von Broadcom Ltd. (ISIN: SG9999014823, WKN: A2ADV9, Ticker-Symbol: BRX, Nasdaq-Symbol: AVGO) weiterhin zu kaufen.Ein Übernahmeangebot von Broadcom Ltd. an die QUALCOMM-Aktionäre in Höhe von 80 USD dürfte als sehr ansprechend wahrgenommen werden, so die Einschätzung der Instinet-Analysten. Broadcom habe viele Ansatzpunkte auch wenn QUALCOMM keine Interesse an Verhandlungen zum Ausdruck bringe.Broadcom werde im Werben um QUALCOMM wahrscheinlich aggressiver zu Werke gehen, entweder mittels eines öffentlichen Übernahmeangebots oder der Nominierung von Verwaltungsratsmitgliedern.Analyst Romit Shah sieht bei der Broadcom-Aktie mehr Aufwärtspotenzial als bei der QUALCOMM-Aktie im Falle eines erfolgreichen Deals. Die Broadcom-Aktie könnte eine Rallye von 35% bis 360 USD zeigen.Börsenplätze Broadcom-Aktie:Frankfurt-Aktienkurs Broadcom-Aktie:218,10 Euro -0,53% (15.11.2017, 10:39)