Tradegate-Aktienkurs Broadcom-Aktie:

206,82 Euro -4,33% (25.08.2017, 17:28)



Nasdaq-Aktienkurs Broadcom-Aktie:

USD 245,73 -3,65% (25.08.2017, 17:32)



ISIN Broadcom-Aktie:

SG9999014823



WKN Broadcom-Aktie:

A2ADV9



Ticker Symbol Broadcom-Aktie Deutschland:

BRX



Ticker Symbol Broadcom-Aktie Nasdaq:

AVGO



Kurzprofil Broadcom Ltd.:



Broadcom Ltd. (ISIN: SG9999014823, WKN: A2ADV9, Ticker-Symbol: BRX, Nasdaq-Symbol: AVGO) ist ein US-amerikanischer Produzent von Halbleitern für die kabelgebundene sowie kabellose Kommunikation.

(25.08.2017/ac/a/n)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





New York (www.aktiencheck.de) - Broadcom-Aktienanalyse von Analyst Mark Lipacis von Jefferies & Co:Aktienanalyst Mark Lipacis vom Investmenthaus Jefferies & Co spricht im Rahmen einer aktuellen Aktienanalyse für die Aktien von Broadcom Ltd. (ISIN: SG9999014823, WKN: A2ADV9, Ticker-Symbol: BRX, Nasdaq-Symbol: AVGO) weiterhin eine Kaufempfehlung aus.Broadcom Ltd. habe es im abgelaufenen Quartal geschafft den Free Cash flow gegenüber dem Vorjahr zu verdoppeln. Die Analysten von Jefferies & Co sind davon überzeugt, dass sich dies in steigenden Kapitalerträgen in der Form von Dividenden niederschlagen wird.Analyst Mark Lipacis schätzt, dass es bei Broadcom im Geschäftsjahr 2018 zu einer Dividendenerhöhung um 50% komme.In ihrer Broadcom-Aktienanalyse stufen die Analysten von Jefferies & Co den Titel weiterhin mit "buy" ein und erhöhen das Kursziel von 270,00 auf 286,00 USD.Stuttgart-Aktienkurs Broadcom-Aktie:209,77 Euro -3,61% (25.08.2017, 16:11)