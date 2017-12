Tradegate-Aktienkurs Broadcom-Aktie:

Kurzprofil Broadcom Ltd.:



Broadcom Ltd. (ISIN: SG9999014823, WKN: A2ADV9, Ticker-Symbol: BRX, Nasdaq-Symbol: AVGO) ist ein US-amerikanischer Produzent von Halbleitern für die kabelgebundene sowie kabellose Kommunikation.

New York (www.aktiencheck.de) - Broadcom-Aktienanalyse des Analysten Stacy Rasgon von Sanford C. Bernstein & Co:Laut einer Aktienanalyse äußert Stacy Rasgon, Analyst beim Investmenthaus Sanford C. Bernstein & Co, hinsichtlich den Aktien von Broadcom Ltd. (ISIN: SG9999014823, WKN: A2ADV9, Ticker-Symbol: BRX, Nasdaq-Symbol: AVGO) weiterhin die Erwartung einer überdurchschnittlichen Kursentwicklung.Broadcom Ltd. habe starke Quartalszahlen bekannt gegeben.Die Analysten von Sanford C. Bernstein & Co glauben, dass eine Reihe von nachteiligen Effekten, vor allem im Wired-Segment, im ersten Geschäftsquartal an Kraft verlieren werde. Damit sollte in der zweiten Jahreshälfte ein stärkeres Wachstum möglich sein, so die Einschätzung des Analysten Stacy Rasgon.Im Zuge einer Erhöhung der Ergebnisprognosen sei das Kursziel für die Broadcom-Aktie von 300,00 auf 325,00 USD angehoben worden.