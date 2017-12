Nasdaq-Aktienkurs Broadcom-Aktie:

ISIN Broadcom-Aktie:

SG9999014823



WKN Broadcom-Aktie:

A2ADV9



Ticker Symbol Broadcom-Aktie Deutschland:

BRX



Ticker Symbol Broadcom-Aktie Nasdaq:

AVGO



Kurzprofil Broadcom Ltd.:



Broadcom Ltd. (ISIN: SG9999014823, WKN: A2ADV9, Ticker-Symbol: BRX, Nasdaq-Symbol: AVGO) ist ein US-amerikanischer Produzent von Halbleitern für die kabelgebundene sowie kabellose Kommunikation.





(04.12.2017/ac/a/n)

Cleveland (www.aktiencheck.de) - Broadcom-Aktienanalyse von Analyst John Vinh von KeyBanc Capital Markets:Aktienanalyst John Vinh vom Investmenthaus KeyBanc Capital Markets rät Investoren in Bezug auf Aktien von Broadcom Ltd. (ISIN: SG9999014823, WKN: A2ADV9, Ticker-Symbol: BRX, Nasdaq-Symbol: AVGO) laut einer Aktienanalyse weiterhin zu einer Übergewichtung des Titels.Der Ausblick für die Aktien von Broadcom Ltd. sei mit Blick auf die anstehenden Quartalszahlen positiv, so die Einschätzung der Analysten von KeyBanc Capital Markets.Investoren dürften vor allem auf Aussagen zur möglichen Übernahme von QUALCOMM gespannt sein und ob NXP inkludiert sei. Ein Deal mit QUALCOMM könnte auch zu einer schnellen Lösung der Rechtsstreitigkeiten mit Apple beitragen, so der Analyst John Vinh.In ihrer Broadcom-Aktienanalyse bestätigen die Analysten von KeyBanc Capital Markets das "overweight"-Rating und heben das Kursziel von 290,00 auf 320,00 USD an.