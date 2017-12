Tradegate-Aktienkurs Broadcom-Aktie:

Kurzprofil Broadcom Ltd.:



Broadcom Ltd. (ISIN: SG9999014823, WKN: A2ADV9, Ticker-Symbol: BRX, Nasdaq-Symbol: AVGO) ist ein US-amerikanischer Produzent von Halbleitern für die kabelgebundene sowie kabellose Kommunikation.





SingapurNew York (www.aktiencheck.de) - Broadcom-Aktienanalyse von Analyst Vijay Rakesh von Mizuho Securities USA:Aktienanalyst Vijay Rakesh vom Investmenthaus Mizuho Securities USA empfiehlt Investoren in Bezug auf Aktien von Broadcom Ltd. (ISIN: SG9999014823, WKN: A2ADV9, Ticker-Symbol: BRX, Nasdaq-Symbol: AVGO) weiterhin einen Kauf.Broadcom Ltd. habe einen soliden Quartalsbericht vorgelegt. Das gleiche gelte auch für den Ausblick.Die Analysten von Mizuho Securities USA heben den Umstand positiv hervor, dass das Management für das Wireless-Segemt in Januar-Quartal nun ein Wachstum in Aussicht gestellt habe. Zuvor sei von einem sequenziell stabilen Ergebnis gesprochen worden. Zudem sei die Dividende um rund 72% angehoben worden.Im Hinblick auf die angestrebte Übernahme von QUALCOMM habe es kaum neue Informationen gegeben.In ihrer Broadcom-Aktienanalyse bestätigen die Analysten von Mizuho Securities USA das "buy"-Rating.Börsenplätze Broadcom-Aktie:Frankfurt-Aktienkurs Broadcom-Aktie:239,06 Euro +8,42% (07.12.2017, 12:59)