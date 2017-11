Tradegate-Aktienkurs Broadcom-Aktie:

Kurzprofil Broadcom Ltd.:



Broadcom Ltd. (ISIN: SG9999014823, WKN: A2ADV9, Ticker-Symbol: BRX, Nasdaq-Symbol: AVGO) ist ein US-amerikanischer Produzent von Halbleitern für die kabelgebundene sowie kabellose Kommunikation.

Atlanta (www.aktiencheck.de) - Broadcom-Aktienanalyse von Analyst William Stein von SunTrust Robinson Humphrey:Aktienanalyst William Stein vom Investmenthaus SunTrust Robinson Humphrey bestätigt im Rahmen einer aktuellen Aktienanalyse seine Kaufempfehlung für die Aktien von Broadcom Ltd. (ISIN: SG9999014823, WKN: A2ADV9, Ticker-Symbol: BRX, Nasdaq-Symbol: AVGO).Die Analysten von SunTrust Robinson Humphrey loben die Strategie des CEO’s von Broadcom Ltd. im Hinblick auf QUALCOMM und die Erfolge beim Erzielen von Gewinnwachstum mittels M&A-Aktivitäten.QUALCOMM werde wahrscheinlich die Übernahmeofferte von Broadcom zurückweisen und versuchen so schnell wie möglich den Deal mit NXP Semiconductors unter Dach und Fach zu bringen.Analyst William Stein erhöht das Kursziel für die Broadcom-Aktie von 281,00 auf 325,00 USD.Börsenplätze Broadcom-Aktie:Frankfurt-Aktienkurs Broadcom-Aktie:232,67 Euro +0,24% (07.11.2017, 16:31)