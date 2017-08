Nasdaq-Aktienkurs Broadcom-Aktie:

Kurzprofil Broadcom Ltd.:



Broadcom Ltd. (ISIN: SG9999014823, WKN: A2ADV9, Ticker-Symbol: BRX, Nasdaq-Symbol: AVGO) ist ein US-amerikanischer Produzent von Halbleitern für die kabelgebundene sowie kabellose Kommunikation.





New York (www.aktiencheck.de) - Broadcom-Aktienanalyse von Analyst Vijay Rakesh von Mizuho Securities USA:Aktienanalyst Vijay Rakesh vom Investmenthaus Mizuho Securities USA empfiehlt Investoren in Bezug auf Aktien von Broadcom Ltd. (ISIN: SG9999014823, WKN: A2ADV9, Ticker-Symbol: BRX, Nasdaq-Symbol: AVGO) weiterhin einen Kauf.Die Wireless-Aktivitäten seien im Quartalsbericht von Broadcom Ltd. der leuchtende Star gewesen.Die Analysten von Mizuho Securities USA gehen davon aus, dass Broadcom seine Strategie weiter umsetzen und die Dividende erhöhen werde. Auch die Free Cash flow-Entwicklung sollte zu einer Ausweitung der Bewertungsmultiplen beitragen, so der Analyst Vijay Rakesh.In ihrer Broadcom-Aktienanalyse bestätigen die Analysten von Mizuho Securities USA das "buy"-Rating und setzen das Kursziel von 275,00 auf 290,00 USD herauf.Stuttgart-Aktienkurs Broadcom-Aktie:211,71 Euro -2,72% (25.08.2017, 13:37)Tradegate-Aktienkurs Broadcom-Aktie:214,57 Euro -0,74% (25.08.2017, 13:55)