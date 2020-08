London-Aktienkurs British American Tobacco-Aktie:

25,20 GBP -2,50% (14.08.2020, 11:12)



ISIN British American Tobacco-Aktie:

GB0002875804



WKN British American Tobacco-Aktie:

916018



Ticker-Symbol British American Tobacco-Aktie:

BMT



London Ticker-Symbol British American Tobacco-Aktie:

BATS



Nasdaq OTC Ticker-Symbol British American Tobacco-Aktie:

BTAFF



Kurzprofil British American Tobacco plc:



British American Tobacco (ISIN: GB0002875804, WKN: 916018, Ticker-Symbol: BMT, London: BATS, Nasdaq OTC-Symbol: BTAFF) ist einer der international größten Hersteller von Tabakprodukten. Die Unternehmensgruppe bietet mehr als 200 Zigarettenmarken an, unter anderem: Dunhill, Kent, Lucky Strike, Pall Mall, Gauloises Blondes sowie HB. Darüber hinaus werden auch Zigarren, Pfeifentabak, Feinschnitttabak zum Selberdrehen der Zigaretten wie auch Snus hergestellt. British American Tobacco wurde 1902 gegründet und produziert in 44 Fabriken in 39 Ländern weltweit. Der Hauptsitz ist in London, UK. (14.08.2020/ac/a/a)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - British American Tobacco-Aktienanalyse von Analyst Lars Lusebrink von Independent Research:Lars Lusebrink, Aktienanalyst von Independent Research, senkt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie des Tabak-Konzerns British American Tobacco plc (BAT) (ISIN: GB0002875804, WKN: 916018, Ticker-Symbol: BMT, London: BATS, Nasdaq OTC-Symbol: BTAFF).Die Zahlen von British American Tobacco (BAT) für das erste Halbjahr 2020 hätten beim Nettoumsatz (+0,8% y/y auf 12,27 Mrd. GBP) und ergebnisseitig (bereinigt; u.a. operatives Ergebnis: +3,1% y/y auf 5,37 Mrd. GBP) im Rahmen der Erwartungen gelegen. Auf berichteter Basis (ergebnisseitig) seien sie dagegen schwächer als erwartet ausgefallen. Die operative Entwicklung in den USA habe überzeugen können (u.a. bereinigtes operatives Ergebnis: +12,8% y/y), während die Entwicklung in den anderen Regionen teilweise deutlich rückläufig gewesen sei. Der im Juni gesenkte Ausblick für 2020 (währungsbereinigtes Umsatzwachstum von 1 bis 3% y/y; Anstieg des bereinigten EPS (zu konstanten Wechselkursen) im mittleren einstelligen Prozentbereich) sowie die Ausschüttungspolitik (mindestens 65% des bereinigten Nettogewinns sollten als Dividende ausgeschüttet werden) seien bestätigt worden.Der Analyst halte den Ausblick für erreichbar. Seine EPS-Prognosen für 2020 (berichtet: 318,83 (alt: 330,66) GBp; bereinigt: unverändert 330,66 GBp) und 2021 (berichtet/bereinigt: 341,46 (alt: 346,86) GBp) passe er mehrheitlich an. Auf Basis des DCF-Modells (u.a. Senkung der Prognosen 2020ff, aktualisierter Bewertungszeitraum) habe er ein Kursziel von 26,00 (alt: 33,00) GBP für die BAT-Aktie ermittelt.Bei einem positiven Gesamtertrag (zwölf Monate) von unter 10% bestätigt Lars Lusebrink, Aktienanalyst von Independent Research, sein "halten"-Votum für die British American Tobacco-Aktie. (Analyse vom 14.08.2020)Börsenplätze British American Tobacco-Aktie:Xetra-Aktienkurs British American Tobacco-Aktie:28,21 EUR -2,44% (14.08.2020, 11:08)