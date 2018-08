London-Aktienkurs British American Tobacco-Aktie:

Kurzprofil British American Tobacco plc:



British American Tobacco (ISIN: GB0002875804, WKN: 916018, Ticker-Symbol: BMT, London: BATS, Nasdaq OTC-Symbol: BTAFF) ist einer der international größten Hersteller von Tabakprodukten. Die Unternehmensgruppe bietet mehr als 200 Zigarettenmarken an, unter anderem: Dunhill, Kent, Lucky Strike, Pall Mall, Gauloises Blondes sowie HB. Darüber hinaus werden auch Zigarren, Pfeifentabak, Feinschnitttabak zum Selberdrehen der Zigaretten wie auch Snus hergestellt. British American Tobacco wurde 1902 gegründet und produziert in 44 Fabriken in 39 Ländern weltweit. Der Hauptsitz ist in London, UK. (14.08.2018/ac/a/a)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - British American Tobacco-Aktienanalyse von Analyst Lars Lusebrink von Independent Research:Lars Lusebrink, Analyst von Independent Research, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse das Kursziel für die Aktie des Tabak-Konzerns British American Tobacco plc (BAT) (ISIN: GB0002875804, WKN: 916018, Ticker- Symbol: BMT, London: BATS, Nasdaq OTC-Symbol: BTAFF) von 4.000 auf 4.400 GBp.Die Zahlen von British American Tobacco für das erste Halbjahr 2018 seien von Sondereffekten beeinflusst gewesen und hätten mehrheitlich im Rahmen seiner Erwartungen gelegen, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Die Profitabilität habe sich deutlich verbessert. Der wenig konkrete Ausblick für 2018 sei bestätigt worden. Lusebrink habe seine EPS-Schätzungen für 2018 und für 2019 mehrheitlich angepasst. Die gute Marktposition im dynamisch wachsenden Markt für NGP-Produkte, die attraktive Ausschüttungspolitik und die Profitabilitätsfortschritte sollten die BAT-Aktie stützen. Dem stünden als Belastungsfaktoren u.a. die deutlich rückläufige Absatzentwicklung bei konventionellen Zigaretten sowie die zunehmende staatliche Regulierung entgegen.Lars Lusebrink, Analyst von Independent Research, hat in einer aktuellen Aktienanalyse seine Halteempfehlung für die British American Tobacco-Aktie bekräftigt und das Kursziel von 4.000 auf 4.400 GBp angehoben. (Analyse vom 14.08.2018)Börsenplätze British American Tobacco-Aktie:Xetra-Aktienkurs British American Tobacco-Aktie:46,45 EUR -0,23% (14.08.2018, 14:20)