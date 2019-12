London-Aktienkurs British American Tobacco-Aktie:

Kurzprofil British American Tobacco plc:



British American Tobacco (ISIN: GB0002875804, WKN: 916018, Ticker-Symbol: BMT, London: BATS, Nasdaq OTC-Symbol: BTAFF) ist einer der international größten Hersteller von Tabakprodukten. Die Unternehmensgruppe bietet mehr als 200 Zigarettenmarken an, unter anderem: Dunhill, Kent, Lucky Strike, Pall Mall, Gauloises Blondes sowie HB. Darüber hinaus werden auch Zigarren, Pfeifentabak, Feinschnitttabak zum Selberdrehen der Zigaretten wie auch Snus hergestellt. British American Tobacco wurde 1902 gegründet und produziert in 44 Fabriken in 39 Ländern weltweit. Der Hauptsitz ist in London, UK. (03.12.2019/ac/a/a)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - British American Tobacco-Aktienanalyse von Analyst Lars Lusebrink von Independent Research:Lars Lusebrink, Aktienanalyst von Independent Research, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie des Tabak-Konzerns British American Tobacco plc (BAT) (ISIN: GB0002875804, WKN: 916018, Ticker-Symbol: BMT, London: BATS, Nasdaq OTC-Symbol: BTAFF).Der Zigarettenhersteller habe in seinem Trading-Update zum zweiten Halbjahr 2019 von einem insgesamt positiven Geschäftsverlauf berichtet. Allerdings sei die Entwicklung bei den neuen Produkten (u.a. E-Zigaretten, Tabak-Heizgeräte, Kautabak) schwächer als erwartet verlaufen, was in einer Senkung des Ausblicks für die neuen Produkte für 2019 (Umsatzanstieg währungsbereinigt (wb.): unteres Ende (zuvor: um die Mitte) der Bandbreite von +30% bis +40% y/y; H1 2019: +27% y/y) resultiere. Die Umsatz-Guidance auf Konzernebene (wb.: obere Hälfte der langfristigen Zielsetzung von +3% bis +5% y/y) sei dagegen aufgrund der positiven Entwicklung bei konventionellen Zigaretten bestätigt worden.Zudem seien auch die übrigen Zielsetzungen für 2019 (u.a.: bereinigte operative Marge: +50 bis +100 Basispunkte y/y; bereinigtes operatives Ergebnis: obere Hälfte der Bandbreite von 5% bis 7% y/y; Absatz US-Zigarettenmarkt: rund -5,5%) beibehalten worden. Beim Abbau der Verschuldung befinde sich das Unternehmen nach eigenen Angaben im Plan (Zielsetzung für die Kennziffer Nettofinanzverschuldung/bereinigtes EBITDA (wb.) zum 31.12.2019: 3,6; 31.12.2018: 4,0). Die Senkung des Umsatzausblicks für die neuen Produkte sei insbesondere regulatorischen Unsicherheiten in den USA geschuldet und stelle für den Analysten keine Überraschung dar.Unter Berücksichtigung der Faktoren (Profitabilitätsfortschritte; rückläufige Absatzentwicklung des Zigarettenmarktes; zunehmender Regulierungsdruck v.a. im US-Markt; Schadenersatzklagen in Kanada; stärkere Ausrichtung von Fonds- und Pensionsgesellschaften auf ethische Investments)) ermittelt Lars Lusebrink, Aktienanalyst von Independent Research, ein neues Kursziel von 32,00 (alt: 29,00) GBP und bestätigt sein "halten"-Votum für die BAT-Aktie. (Analyse vom 03.12.2019)Börsenplätze British American Tobacco-Aktie:Xetra-Aktienkurs British American Tobacco-Aktie:35,50 EUR -0,13% (03.12.2019, 10:06)