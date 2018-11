London-Aktienkurs British American Tobacco-Aktie:

British American Tobacco (ISIN: GB0002875804, WKN: 916018, Ticker-Symbol: BMT, London: BATS, Nasdaq OTC-Symbol: BTAFF) ist einer der international größten Hersteller von Tabakprodukten. Die Unternehmensgruppe bietet mehr als 200 Zigarettenmarken an, unter anderem: Dunhill, Kent, Lucky Strike, Pall Mall, Gauloises Blondes sowie HB. Darüber hinaus werden auch Zigarren, Pfeifentabak, Feinschnitttabak zum Selberdrehen der Zigaretten wie auch Snus hergestellt. British American Tobacco wurde 1902 gegründet und produziert in 44 Fabriken in 39 Ländern weltweit. Der Hauptsitz ist in London, UK.



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - British American Tobacco-Aktienanalyse von Analyst Lars Lusebrink von Independent Research:Lars Lusebrink, Analyst von Independent Research, reduziert in einer aktuellen Aktienanalyse das Kursziel für die Aktie des Tabak-Konzerns British American Tobacco plc (BAT) (ISIN: GB0002875804, WKN: 916018, Ticker-Symbol: BMT, London: BATS, Nasdaq OTC-Symbol: BTAFF) von 36 GBP auf 30 GBP.Die US-Gesundheitsbehörde FDA habe am 15.11. wie erwartet bestätigt, dass sie ein Verbot von aromatischen E-Zigaretten plane, die besonders stark von Minderjährigen konsumiert würden. Davon betroffen sei insbesondere der Marktführer JUUL Labs (Marktanteil laut Bloomberg: 47,8%). Außerdem habe die FDA, worüber bereits zuvor spekuliert worden sei, angekündigt, ein Verbot von Menthol-Zigaretten anzustreben, da von diesen laut Behördenangaben ein höheres Risiko als von herkömmlichen Zigaretten ausgehe (schwierigere Abgewöhnung).Von einem raschen Verbot dieser Zigaretten wäre BAT besonders stark betroffen, da laut Bloomberg 25% des Konzerngewinns aus dem Verkauf von Menthol-Zigaretten stammen würden. Dies würde dann auch die Ausschüttungspolitik des Konzerns in Frage stellen. Der Titel habe mit einem deutlichen Kursrückgang auf das von der FDA angestrebte Verbot von Menthol-Zigaretten reagiert. Lusebrink erachte den Kursrückgang für übertrieben. So dürften seines Erachtens bis zu einer Umsetzung des Verbots von Menthol-Zigaretten noch mindestens zwei bis fünf Jahre vergehen. Damit würde BAT aus Sicht des Analysten noch ausreichend Zeit verbleiben, um seine Produktpalette entsprechend anzupassen und die Belastungen so zu begrenzen.Unter Berücksichtigung der unterstützenden Faktoren (starkes Wachstum bei NGP-Produkten; attraktive Ausschüttungspolitik; Profitabilitätsfortschritte) sowie der Belastungsfaktoren (deutlich rückläufige Absatzentwicklung bei Zigaretten; zunehmende staatliche Restriktionen insbesondere im US-Markt) bestätigt Lars Lusebrink, Analyst von Independent Research, seine Halteempfehlung für die für die British American Tobacco-Aktie. (Analyse vom 19.11.2018)Börsenplätze British American Tobacco-Aktie:Xetra-Aktienkurs British American Tobacco-Aktie:31,05 EUR +1,70% (19.11.2018, 11:02)