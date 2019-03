Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Der EU-Austrittstermin Großbritanniens ist nun auch offiziell verschoben worden, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.Zum Vergleich: in der zweiten Abstimmung zum EU-Austrittsvertrag seien 242 Ja-Stimmen abgegeben worden. Für die beiden extremen Alternativvarianten eines "no deal" (160 Ja-Stimmen) bzw. eines Rückzugs von Artikel 50 (184 Ja-Stimmen) habe es gestern deutlich weniger Unterstützung gegeben. Am Montag wolle das Parlament über das gestrige Ergebnis debattieren und ggf. weitere Abstimmungen durchführen. Ob bis dahin der ursprüngliche EU-Deal noch ein drittes Mal zur Abstimmung gestellt werde, sei offen. So habe der Parlamentssprecher John Bercow seine Anforderung bekräftigt, wonach dafür substantielle Änderungen an der Abstimmungsvorlage im Vergleich zum vorherigen Votum vorliegen müssten.Keine Mehrheit für den EU-Austrittsvertrag, aber auch keine Mehrheit für eine mögliche Alternative: Bleibe es dabei, werde Großbritannien die EU am 12. April ungeregelt verlassen oder einen Antrag bei der EU auf eine langfristige Verschiebung des Austrittstermins stellen müssen. Damit verbunden wäre dann auch eine Teilnahme an den EU-Parlamentswahlen im Mai. Derzeit würden offenbar viele Finanzmarktteilnehmer von letzterer Variante ausgehen. So notiere der Euro zum Britischen Pfund weiter im Bereich seines Mehrmonatstiefs bei rund 0,85 GBP. (28.03.2019/ac/a/m)