Linz (www.aktiencheck.de) - Das Britische Pfund konnte in den letzten Wochen gegenüber dem Euro deutlich an Stärke zulegen, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.



EUR/GBP sei von 0,8960 auf knapp 0,8700 abgesackt. Ursache dafür sei die Einigung auf ein "Übergangsabkommen" (21 Monate: März 2019 - Dezember 2020) zwischen der EU und Großbritannien für die Zeit nach dem Brexit im März 2019. Die Übergangsphase habe viele Marktteilnehmer davon überzeugt, dass ein geregelter und geordneter Übergang in der Zeit nach dem Brexit auf dem Weg sei und mehr Zeit für die Bestimmung des zukünftigen Verhältnisses bleibe. Folglich seien seit damals makroökonomische Daten für Großbritannien in den Vordergrund gerückt. Gestern hätten z. B. anziehende Häuserpreise die Erwartung geschürt, die Bank of England könnte schon im Mai die Leitzinsen um 0,25% erhöhen. EUR/GBP sehe man zwischen 0,8670 und 0,8800. Die Unterstützungen würden 0,8670 und 0,8685 betragen. (10.04.2018/ac/a/m)





