Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Der Euro zählte in den letzten Wochen zu den großen Gewinnern, während der US-Dollar nachgab, so die Analysten der Helaba.



Noch deutlicher habe das Britische Pfund verloren, am stärksten der Neuseeland-Dollar. Das Pfund Sterling habe in den letzten Monaten gegenüber dem Euro merklich abgewertet. Die nach den Wahlen geschwächte britische Regierung habe noch keinen klaren Kurs in den Brexit-Verhandlungen erkennen lassen. Daher habe sich die politische Unsicherheit weiter erhöht und die Währung belastet. Die Bank of England dürfte vorerst auch sehr zögerlich agieren. Allerdings sei das Pfund mittlerweile sehr günstig bewertet. Daher dürfte der EUR/GBP-Kurs wieder fallen, wenn von der Politik eine gewisse Entspannung komme. Zudem sollte sich für die Gemeinschaftswährung wieder etwas Ernüchterung breit machen. (29.08.2017/ac/a/m)





