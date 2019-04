Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Eine Reihe von makroökonomischen Daten haben ein etwas besseres Bild der britischen Wirtschaft vermittelt als erwartet, wobei Wachstums- und Produktionswerte beide die Prognosen übertreffen, so die Experten von XTB.



Die Aufwertung beim britischen Pfund sei jedoch recht überschaubar gewesen, da Devisenhändler weitaus mehr an den neuesten Entwicklungen an der Brexit-Front interessiert seien. Am britischen Aktienmarkt seien keine großen Kursbewegungen zu erkennen gewesen. Der FTSE 100 (ISIN: GB0001383545, WKN: 969378) müsse nach den Verlusten vom Dienstag erst wieder die 7.400-Punkte-Marke zurückerobern.



In der Veröffentlichung der monatlichen BIP-Zahlen des "Office for National Statistics" (ONS) habe es eine gute Nachricht für die britische Wirtschaft gegeben: Der Anstieg im Februar von 0,2% im Monatsvergleich habe über den erwarteten 0,0% gelegen. Dies folge auf einen Anstieg von 0,5% im Januar sowie einer Aufwärtskorrektur des Rückgangs im Dezember. Auch wenn diese Daten grundsätzlich volatil seien, habe sich der allgemeine Trend zweifellos verbessert. Allerdings sei das Wachstumstempo bei einer Rate von 0,3% in den letzten drei Monaten noch langsam, zudem werde dies durch die künstlich hohe Lagerhaltung (Brexit-Unsicherheit) beeinflusst, so dass die tatsächliche Zahl wahrscheinlich niedriger sei. (10.04.2019/ac/a/m)



