Tradegate-Aktienkurs Bristol-Myers Squibb-Aktie:

49,83 EUR +0,74% (25.10.2021, 08:29)



NYSE-Aktienkurs Bristol-Myers Squibb-Aktie:

USD 57,60 -0,36% (22.10.2021)



ISIN Bristol-Myers Squibb-Aktie:

US1101221083



WKN Bristol-Myers Squibb-Aktie:

850501



Ticker-Symbol Bristol-Myers Squibb-Aktie:

BRM



NYSE Ticker-Symbol Bristol-Myers Squibb-Aktie:

BMY



Kurzprofil Bristol-Myers Squibb Company:



Bristol-Myers Squibb Company (ISIN: US1101221083, WKN: 850501, Ticker-Symbol: BRM, NYSE Ticker-Symbol: BMY) ist eines der weltweit führenden Unternehmen im Bereich Biopharmazie. Die Gesellschaft entwickelt, produziert und vertreibt zahlreiche verschreibungspflichtige und rezeptfreie Arzneimittel. Diese kommen in folgenden Bereichen zum Einsatz: Herz-Kreislauf, Stoffwechsel, Nervensystem, HIV und Hepatitis, Krebs, Rheuma und Schmerz. Die Forschungsaktivitäten von Bristol-Myers Squibb konzentrieren sich auf die Indikationsgebiete Atherosklerose/-thrombose, Diabetes mellitus, krankhaftes Übergewicht, psychiatrische Erkrankungen, Morbus Crohn, Alzheimer/Demenz, HIV/AIDS, Hepatitis, Onkologie, Rheumatologie und Organtransplantationen.



Bristol-Myers Squibb Company verkauft seine Produkte an nationale und internationale Groß- und Einzelhändler. Einige Produkte werden auch an andere Pharmaunternehmen, Krankenhäuser oder direkt an Ärzte vertrieben. Der Bereich Forschung und Entwicklung ist essenziell bei Bristol-Myers Squibb: neben dem Angebot an Medikamenten, welches bereits auf dem Markt erhältlich ist, befinden sich zahlreiche Produkte in der Pipeline. Darüber hinaus hat die Gesellschaft zusammen mit Astra-Zeneca den Diabetes-Spezialisten Amylin übernommen und baut ihre Aktivitäten in diesem Bereich entsprechend aus. (25.10.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Bristol-Myers Squibb-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Bristol-Myers Squibb-Aktie (ISIN: US1101221083, WKN: 850501, Ticker-Symbol: BRM, NYSE Ticker-Symbol: BMY) unter die Lupe.Das Übernahmekarussell im Biotech-Sektor bleibe offenbar in Schwung. Wie die Nachrichtenagentur Bloomberg bereits am Freitag berichtet habe, zeige Bristol-Myers Squibb dem Vernehmen nach Interesse an einer Übernahme der Biotech-Schmiede Aurinia Pharmaceuticals. Die Gesellschaft verfüge über ein Medikament zur Behandlung von Lupus-Nephritis.Bloomberg beziehe sich auf mit der Angelegenheit vertrauten Personen, die nicht genannt werden möchten. Es sei allerdings noch keine endgültige Entscheidung getroffen worden und Bristol-Myers könne sich gegen ein mögliches Geschäft entscheiden, heiße es weiter.Aurinia Pharmaceuticals habe mit Lupkynis bereits ein zugelassenes Produkt am Markt. Es komme zur Behandlung von Lupus-Nephritis zum Einsatz, einer Nierenerkrankung. Der Produktlaunch habe zuletzt an Fahrt aufgenommen. Im zweiten Quartal habe Aurinia Pharmaceuticals mit dem Produkt einen Nettoumsatz in Höhe von 6,6 Millionen Dollar erlöst.Bristol-Myers Squibb befindet sich ebenfalls nicht auf der Empfehlungsliste des "Aktionär", so Michel Doepke. (Analyse vom 25.10.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Bristol-Myers Squibb-Aktie: