Die Veröffentlichung der so genannten Internal Market Bill, die in einigen Bereichen gegen das Austrittsabkommen verstoße, mache ein Ergebnis bis Jahresende noch einmal unwahrscheinlicher. Das Britische Pfund habe um rund vier Prozent nachgegeben. In Frage komme damit eigentlich nur noch ein harter oder ein vielleicht nicht ganz so harter Brexit (bei dem Zölle weitgehend vermieden würden). Es sei denn, es käme zu einer Blockade im Parlament, einer politischen Wende oder einem deutlichen Entgegenkommen aus Brüssel. Nichts davon sei besonders wahrscheinlich.



So oder so - harter oder nicht ganz so harter Brexit - dürfte sich der Unterschied für die britische Wirtschaft in Grenzen halten. Covid-19 sowie Finanz- und Geldpolitik würden sie voraussichtlich überlagern. Die Auswirkungen für die EU dürften noch geringer ausfallen, sich allerdings auf Länder konzentrieren, die stark vom Handel abhängen würden, etwa die Niederlande oder Irland.



Die Experten von LGIM schätzen die Wahrscheinlichkeit, dass es zu einem No-Deal-Brexit kommt, auf etwa 80 Prozent. Je klarer sich abzeichne, welche Brexit-Variante am Ende zum Tragen komme, desto geringer würden die künftigen Schwankungen des Britischen Pfunds ausfallen. Ein No-Deal könnte das Pfund noch einmal auf leichten Sinkflug schicken, wohingegen auch nur ein Hauch von einem Deal ihm deutlich Auftrieb geben könnte. (15.09.2020/ac/a/m)





London (www.aktiencheck.de) - Wir werden noch lange mit Brexit zu tun haben, sagt Hetal Mehta, Senior European Economist bei Legal & General Investment Management (LGIM).Mehr als vier Jahre nach dem Referendum arbeite das Vereinigte Königreich immer noch an einem Konsens, was es wolle und was es im Gegenzug zu geben bereit sei - und teste unterdessen die Beweglichkeit der EU aus. Die britischen Wahlen im vergangenen Jahr hätten die Chancen auf einen weichen Brexit ohnehin schon erheblich geschmälert, und seitdem seien die Chancen auf ein umfassendes Abkommen weiter gesunken.