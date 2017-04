Inzwischen dürfte allen Briten klar geworden sein, welche Konsequenzen der EU-Ausstieg haben werde. Dementsprechend könnten die Wählerinnen und Wähler ja Parteien ihre Stimme geben, die sich aus den verschiedensten Gründen für den Verbleib in der EU aussprechen würden, um so ein Gegengewicht zu den Konservativen zu bilden.



Der Brexit-Seismograph, das GBP, habe mit deutlichen Kursgewinnen auf die Nachricht reagiert. Der Ausstieg UKs aus der EU sei damit jedoch nicht vom Tisch, möglicherweise werde sich der Kurs der britischen Regierung im Laufe der Verhandlungen jedoch ändern können, in dem ein Austritt ohne Vereinbarung mit der EU und damit dem "eigentlichen" worst case für UK verhindert werden könne. Die Position UKs gegenüber der EU verbessere sich durch diesen, vor allem innenpolitisch motivierten Schritt nicht. Dementsprechend gelassen würden die Vertreter aus der EU wie bspw. der Präsident des Europäischen Rates reagieren. Die demnächst spürbare negative Konsequenz für UK werde die weitere Verkürzung des Verhandlungsfensters sein.



Obwohl derzeit vieles für eine Beibehaltung der politischen Machtkonstellation auf der Insel nach der Wahl spreche, könnten vor Mitte Juni kaum ernsthafte Verhandlungen über die Austrittsmodalitäten bzw. die Agenda für die Verhandlung der Austrittmodalitäten erfolgen. Schließlich werde die EU zu aller erst auf die Konditionen zur Begleichung der offenen britischen Rechnungen bestehen. Dazu sei jedoch ein britischer Verhandlungsführer mit einem starken Mandat nötig.



Für die britischen und in UK tätigen Unternehmen würden die Neuwahlen eine erneute Verlängerung der Phase bedeuten, in der sie nicht genau wissen würden, wie die Verhandlungen auf ihre Geschäftsmodelle wirken würden. Daher dürften sie bereits eingeleitete Maßnahmen zur Anpassung der Geschäftsmodelle unbeirrt fortsetzen.



Dass sich die Stärke des GBP so nicht fortsetzen werde, sei naheliegend. Vielmehr dürfte die Währung weiterhin erheblichen Schwankungen unterliegen und kurzfristig eher abwertungsgefährdet sein, da zu viel an Hoffnung in die Wahlen hinein interpretiert werde. Für Investoren, die die Währungsrisiken nicht scheuen würden, würden Linker sowie GBP-Corporates aufgrund der Renditedifferenz zu EUR-Pendants eine Anlagealternative bleiben. Den britischen Aktienmarkt habe die Entwicklung am gestrigen Tag nicht kalt gelassen, wobei das teilweise auf die Aufwertung des GBP zurückzuführen sei. Aufgrund oben angeführter Überlegungen habe sich die Gesamtsituation der Unternehmen in UK nicht verbessert. Das dürfte die jüngste Entwicklung ebenfalls widerspiegeln und gebe einen Vorgeschmack auf Reaktionen auf die zu erwartenden Dissonanzen beim Verhandlungsauftakt. Die Volatilitäten dürften sich erhöhen. (19.04.2017/ac/a/m)







Essen (www.aktiencheck.de) - Über das Osterwochenende muss der Entschluss von Theresa May gereift sein, sich offiziell als Premierministerin von den Briten bestätigen zu lassen, so die Analysten der National-Bank AG.Schließlich habe sie das Amt von ihrem Vorgänger David Cameron nicht über eine Wahl zum Unterhaus übernommen. Dementsprechend strebe sie nun Neuwahlen am 8. Juni 2017 an, also knapp ein Jahr nach dem EU-Referendum. Erste Umfragen nach der Bekanntgabe ihrer Entscheidung, die vom Unterhaus noch ratifiziert werden müsse, würden ihr sehr gute Chancen zubilligen, im Amt bestätigt zu werden. Allerdings seien es sieben Wochen bis zur Wahl, und in Anbetracht des Abstimmungsergebnisses zum EU-Referendum seien Überraschungen möglich.Neben der Legitimation für die eigene Funktion seien es vor allem innenpolitische Erwägungen, die Theresa May zu diesem Schritt veranlasst hätten. Wahrscheinlich habe sich in ihrer Partei erheblicher Widerstand gegen die Positionen geregt, die sie bislang vertreten habe. Dieser dürfte sowohl von der Seite gekommen sein, die sich bei den Tories für einen "Soft" Brexit einsetze als auch von der, die den "Hard" Brexit und ggf. das Ausscheiden UKs aus der EU ohne Übergangsvereinbarungen präferiere. Da den Briten zumindest in groben Zügen deutlich sei, welchen Weg sie einschlagen werde und die Verhandlungen über den EU-Ausstieg sowie Maßnahmen zur Stärkung des heimischen Standortes die beherrschenden Themen der nächsten 18 bis 24 Monate, ggf. mit Verlängerung, seien, möchte sie sich über eine entsprechende Mehrheit im Unterhaus größtmögliche Flexibilität bei den Verhandlungen geben lassen.