Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die Abstimmungsserie im britischen Parlament führte letzte Woche - wie erwartet - zu kaum neuen Tatsachen, so die Deutsche Bank AG in einer aktuellen Ausgabe " MÄRKTE am Morgen ".Premierministerin Mays Deal habe keine Zustimmung gefunden, wobei die Gegenstimmen nicht mehr ganz so zahlreich gewesen seien wie noch im ersten Anlauf. Das Parlament möchte ein Abkommen mit der EU und habe einer möglichen Verlängerung der Frist über Ende März hinaus zugestimmt. Damit verlängere sich zugleich aber auch die Unsicherheit. Die Deutsche Bank AG geht davon aus, dass May ihren Deal Mitte der Woche dem Parlament zum dritten Mal vorlegen wird. Bei einer erneuten Abstimmungsniederlage bleibe abzuwarten, ob es auf dem EU-Gipfel Ende der Woche zu einem Ergebnis komme. Ansonsten könnte es in der letzten März-Woche noch mal richtig turbulent werden.Die britische Wirtschaft leide derweil weiter unter der anhaltenden Verunsicherung durch den Brexit. Am deutlichsten lasse sich dies an den erneut gefallenen Häuserpreisen ablesen, die auf das niedrigste Niveau seit 2011 gesunken seien. Währenddessen rechne die Bank of England 2019 mit deutlich weniger Investitionen, denn die anhaltende Unklarheit verzögere deren Umsetzung. Das Pfund sollte weiterhin fest im Griff der politischen Entwicklungen verharren und sich recht volatil präsentieren. (18.03.2019/ac/a/m)