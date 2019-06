Insgesamt zehn von elf Bewerbern seien für die Nachfolge von Theresa May nominiert. Am 13.06. habe die erste Abstimmungsrunde stattgefunden, bei der alle Bewerber ausscheiden würden, die nicht mindestens 17 Stimmen der Parlamentarier erhalten würden. Weitere Abstimmungsrunden seien für den 18., 19. und 20.06. vorgesehen. Der endgültige Sieger der zahlreichen Abstimmungen solle erst Ende Juli feststehen.



Favorit unter den Bewerbern sei der umstrittene Ex-Außenminister Boris Johnson, der als Hardliner gelte und mit einem harten Brexit liebäugele. Nominiert seien ebenfalls Außenminister Jeremy Hunt, Umweltminister Michael Gove, der frühere Brexit-Minister Dominic Raab, Innenminister Sajid Javid, Gesundheitsminister Matt Hancock, Entwicklungshilfeminister Rory Stewart, die frühere Ministerin für Parlamentsfragen Andrea Leadsom, Ex-Arbeitsministerin Esther McVey und der EU-freundliche Abgeordnete Mark Harper.



Kritisch sei, wie lange sich das Vereinigte Königreich mit der Auswahl eines Nachfolgers für Theresa May beschäftigen werde. Ende Juli, wenn der Nachfolger die Regierungsgeschäfte von May übernehme, seien es noch drei Monate bis zum Brexit-Termin. Das sei nicht viel Zeit, um den Kurs beim Brexit neu zu gestalten. Es habe sich herausgestellt, dass es keine Mehrheit im Parlament für den mit der EU ausgehandelten Deal gebe. Was aber werde stattdessen gewollt? Das sei jetzt so unklar wie Ende März, dem eigentlichen Brexit-Termin, der dann verschoben worden sei. Denn das Parlament präsentiere sich weiterhin sehr zerstritten.



Wenn Boris Johnson neuer Premierminister werde oder Dominic Raab, der lieber ohne Deal als mit einem schlechten Deal aus der EU gehe, dann nehme das Szenario eines harten Brexit konkretere Formen an. Denn beide würden es wohl im Zweifel auf ein solches Szenario ankommen lassen. Zunächst würden sie es aber benutzen, um ihre Verhandlungsposition zu stärken und mit der EU einen besseren Deal verhandeln zu können.



Ob diese Strategie tatsächlich aufgehe, sei mehr als fraglich. Denn die EU habe unmissverständlich klargemacht, dass der Deal nicht mehr verhandelbar sei, auch wenn es große Träumereien vieler britischer Abgeordnete diesbezüglich gebe. Und die Drohkulisse eines harten Brexit sei für die EU sehr viel weniger schlimm als für das Vereinigte Königreich. Die EU könnte es also ebenfalls darauf ankommen lassen. Vielleicht komme ja dann der eine oder andere Brexiteer in der Realität an und finde einen harten Brexit auf einmal nicht mehr ganz so attraktiv. (Ausgabe vom 13.06.2019) (14.06.2019/ac/a/m)







Hamburg (www.aktiencheck.de) - Theresa May ist am 07.06. als Premierministerin des Vereinigten Königreichs zurückgetreten, so Sintje Boie, Senior Analystin bei der Hamburg Commercial Bank.Sie habe unbedingt die EU mit einem Abkommen verlassen und es nicht zu einem harten Brexit kommen lassen wollen, bei dem das Vereinigte Königreich ohne Übergangszeit aus der EU ausgetreten wäre. Doch sie habe es nicht geschafft, ausreichende Unterstützung innerhalb des britischen Parlaments für ihren mit der EU ausgehandelten Deal zu organisieren. So habe das Parlament letztlich drei Mal gegen den Deal gestimmt und Theresa May damit als Premierministerin zu Fall gebracht. Am Ende habe sie dem Brexit keine Gestalt verleihen können und daher abtreten müssen.Nun werde bei den Konservativen ein neuer Parteichef und letztlich auch ein neuer Premierminister als Nachfolger von Theresa May gesucht. Zunächst würden die Abgeordneten des britischen Unterhauses in mehreren Durchgängen über das Bewerberfeld abstimmen. Nach jedem Wahldurchgang werde der Bewerber mit den wenigsten Stimmen gestrichen, bis am Ende nur noch zwei Bewerber übrig bleiben würden. Diese müssten sich dann allen 160.000 Parteimitgliedern zur Wahl für den Parteivorsitz stellen. Und weil Queen Elisabeth den Vorsitzenden der Partei mit den meisten Stimmen im Unterhaus mit der Regierungsbildung beauftrage, würde der Sieger dieser Abstimmung auch neuer Premierminister des Vereinigten Königreichs werden.