Linz (www.aktiencheck.de) - Nach vier quälend langen Jahren ist die Trennung zwischen Großbritannien und der EU endlich vollzogen, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.



Das EU-Parlament habe das Post-Brexit Abkommen ratifiziert, das seit dem ersten Januar provisorisch in Kraft gewesen sei. Aber gleichzeitig habe sie die Warnung in den Raum gestellt, nicht zu zögern, britische Waren mit Zöllen zu belegen, sollte Großbritannien seine Verpflichtungen gegenüber Nordirland (also den Zollkontrollen zwischen Großbritannien und Nordirland, die die Regierung Boris Johnsons einseitig ausgesetzt habe) nicht erfüllen. Da die Übergangszeit Ende April ausgelaufen wäre, sei es höchste Zeit gewesen, das Abkommen zu ratifizieren, ansonsten hätte ein No-Deal Brexit ab dem 1. Mai gedroht.



Am Markt dürfte das Thema wegen der Pandemie etwas untergegangen sein, weshalb auch das Pfund keine große Reaktion gezeigt habe. Aber die Warnung alleine schon zeige, dass auch in Zukunft Spannungen drohen könnten, die neben den tatsächlichen Auswirkungen auf den Außenhandel Großbritanniens (Einbußen durch Verwaltungsaufwand, Zölle, etc.), und den tatsächlichen langfristigen Folgen des Brexits auf dem Pfund lasten könnten. (29.04.2021/ac/a/m)



