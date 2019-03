Paris (www.aktiencheck.de) - Für den Ölpreis geht es Seitwärts voran, wie aus der Veröffentlichung "dailyÖL" der BNP Paribas hervorgeht.



Am Donnerstag sei es zunächst zu einem deutlichen Rückfall gekommen, welcher aber oberhalb des Aufwärtstrends der Vorwochen wieder zum Kauf genutzt worden sei.



Aktuell entwickle sich ein kleines symmetrisches Dreieck, welches bald eine Richtungsentscheidung nach sich ziehen sollte. Darin biete sich aber auch für die kommenden Handelstage noch etwas Spielraum. Auf der Unterseite wäre Platz in Richtung der 66,60 USD vorhanden, auf der Oberseite bis 68,00 USD. Ein Ausbruch über diese Begrenzungen könnte anschließend ein Richtungssignal bieten. Sollte dies auch über 68,67 USD führen, werde der Weg in Richtung 70,28 USD frei. (29.03.2019/ac/a/m)

