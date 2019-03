Paris (www.aktiencheck.de) - Am Montag konnte sich der Ölpreis wieder stabilisieren, wie aus der Veröffentlichung "dailyÖL" der BNP Paribas hervorgeht.



Es sei dabei zu einem Ausbruch aus dem Abwärtstrend der Vortage gekommen.



Das mit dem Ausbruch gegebene kleine Kaufsignal könnte die Notierungen bis in den Bereich der 68,12 USD führen. Werde das Hoch der Vortage überwunden, dürfte sich der Weg auch in Richtung 68,90 USD und später bis 70,28 USD öffnen. Ein Pullback auf den gebrochenen Abwärtstrend bleibe möglich, spätestens im Bereich der 66,11 USD sollte Brent dann erneut gestützt werden. Abgaben unter dieses Niveau hätten bärischen Charakter. (19.03.2019/ac/a/m)

