Paris (www.aktiencheck.de) - Für den Ölpreis ging es an den Vortagen seitwärts voran, wie aus der Veröffentlichung "dailyÖL" der BNP Paribas hervorgeht.



Dabei habe sich der Kursverlauf auch am Freitag wieder an den steileren Abwärtstrend der Vorwochen bewegt, könne diesen nun aber mit einem Kurssprung überwinden.



Bei Brent biete sich die Chance, eine klare Erholung einzuleiten. Zunächst sei Spielraum bis in den Bereich der 64,63 USD vorhanden, bevor dort auch der mittelfristige Abwärtstrend belasten könnte. Intraday biete sich nach dem ersten Ausbruch zuvor noch die Möglichkeit eines Pullback auf die Ausbruchszone bei 61,38 USD. Sollte Brent jedoch unter 61,00 USD zum Stundenschluss fallen, könnte sich das kleine Kaufsignal als Bullenfalle darstellen und ein Rücklauf bis 59,50 USD erfolgen. (03.12.2018/ac/a/m)





