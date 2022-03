Paris (www.aktiencheck.de) - Der Ölpreis Brent konnte sich am Dienstag noch weiter nach oben bewegen, wie aus der Veröffentlichung "dailyÖL" der BNP Paribas hervorgeht.



Es sei der Anstieg auf ein neues Hoch gelungen, was jedoch zunächst keine Anschlusskäufe nach sich gezogen habe.



Oberhalb des intakten mehrtägigen Aufwärtstrends seien weitere Kursgewinne jederzeit möglich. Spielraum wäre bis in den Bereich der 147,50 USD gegeben. Auf der Unterseite sollte der Aufwärtstrend bei derzeit 121,00 USD stützen. Sollte Brent auch unter 119,00 USD fallen, drohe eine stärkere Zwischenkorrektur. (09.03.2022/ac/a/m)



