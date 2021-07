Paris (www.aktiencheck.de) - Für den Ölpreis ging es am Mittwoch wieder schnell abwärts, wie aus der Veröffentlichung "dailyÖL" der BNP Paribas hervorgeht.



Der kleine Ausbruch über die Hürde bei 75,96 USD habe sich nicht durch gesetzt und sei dynamisch verkauft worden.



Nach dem bullischen Fehlsignal bestehe die Gefahr weiter nachgebender Notierungen. Abgaben bis in den Bereich 72,09 USD seien zunächst möglich. Hier könnte eine Gegenbewegung starten, bevor aber auch ein neues Zwischentief einkalkuliert werden müsse. Abgaben bis 70,20 USD, in Richtung der Unterkante des mittelfristigen Trendkanals, könnten anschließend folgen. Erst oberhalb der 76,50 USD werde es bullsicher. (15.07.2021/ac/a/m)



