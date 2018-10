Paris (www.aktiencheck.de) - Der Ölpreis bewegte sich an den Vortagen stabil nach unten und konnte sich am Freitag im Bereich der bei 79,53 USD liegenden Unterstützung stabilisieren, wie aus der Veröffentlichung "dailyÖL" der BNP Paribas hervorgeht.



Der angelaufene Pullback an den gebrochenen Aufwärtstrend könnte eine Bestätigung des Verkaufssignals nach sich ziehen, was abzuwarten bleibe. Abgaben bis in den Bereich der 79,53 USD seien davon ausgehend schnell wieder möglich. Rutsche Brent auch unter dieses Niveau, würde sich der Weg bis zum gebrochenen Abwärtstrend bei 77,00 USD öffnen. Oberhalb der 82,52 USD könnte sich das Chartbild alternativ nochmals aufhellen und einen Anstieg bis 84,00 USD nach sich ziehen. (15.10.2018/ac/a/m)





