Paris (www.aktiencheck.de) - Am Dienstag konnte sich der Ölpreis am Widerstand bei 65,87 USD nur seitwärts weiter bewegen, wie aus der Veröffentlichung "dailyÖL" der BNP Paribas hervorgeht.



Zuletzt seien die Notierungen darunter weiter abgerutscht und würden auch aus dem kurzfristigen Aufwärtstrend herausfallen.



Mit dem gegebenen Trendbruch bestehe bereits wieder die Möglichkeit, die Korrektur auszudehnen und die letzten Tiefs nochmals zu erreichen. Spielraum biete sich innerhalb der moderaten Erholungsbewegung aber noch bis in den Bereich des bei 66,90 USD liegenden Abwärtstrends. Darüber könnte der Anstieg schnell bis 67,82 USD führen. Nach dem Bruch des Aufwärtstrends biete sich auf der Unterseite aktuell Platz bis 64,39 USD. (07.03.2018/ac/a/m)







