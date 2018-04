Paris (www.aktiencheck.de) - Der Ölpreis konnte sich am Montag wieder klar nach oben absetzen, wie aus der Veröffentlichung "dailyÖL" der BNP Paribas hervorgeht.



Dabei hätten sich die Notierungen auch leicht aus dem Abwärtstrend der Vortage nach oben heraus bewegt.



Der Ölpreis besitze die Chance, die Rally der Vormonate nach dem Pullback auf die 67,05 USD wiederaufzunehmen. Spielraum sei zunächst bis in den Bereich 70,00 USD vorhanden. Davon ausgehend könnte ein Pullback anstehen, bevor oberhalb der 68,90 USD die Rally in Richtung 71,00-71,25 USD fortsetzbar wäre. Rutsche Brent hingegen unter 68,45 USD, könnten Abgaben bis 67,87 USD folgen. (10.04.2018/ac/a/m)







