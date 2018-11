Paris (www.aktiencheck.de) - An den Vortagen konnte sich der Ölpreis innerhalb des Trendkanals nochmals erholen, scheiterte dann aber schnell an der Trendkanaloberkante, wie aus der Veröffentlichung "dailyÖL" der BNP Paribas hervorgeht.



Die Notierungen seien daraufhin schnell zur Unterstützung bei 68,90 USD zurückgefallen.



Es biete sich ausgehend von dieser Unterstützung nochmals die Chance, eine Gegenbewegung einzuleiten. Spielraum wäre bis in den Bereich der 70,90 USD vorhanden, bevor davon ausgehend ein Rücklauf wahrscheinlich werde. Erst bei einem klaren Ausbruch über 72,00 USD würde sich die Möglichkeit einer größeren Erholung bis 75,59 USD bieten. Würden auch 68,90 USD unterschritten, öffne sich der Weg in Richtung 67,87 USD. (13.11.2018/ac/a/m)





